AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu Vatandaşları Ziyaret Etti
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan ile Yeşilevler ve Kısmet mahallelerinde yaşayan iki aileyi ziyaret etti. Ziyarette, Nasıroğlu aile bireyleri ile görüştü, sorun ve talepleri dinledi. Siyaseti makam elde etmek amacıyla yapmadıklarını belirten Nasıroğlu, amaçlarının halka hizmet etmek olduğunu söyledi. Belediye Başkan adayı Ceylan'a destek isteyen Nasıroğlu, Ceylan'ın Batman'ı ileriye taşıyacak birçok projesi bulunduğunu belirtti.
Ak Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, vatandaşları ziyaret etti.
Nasıroğlu, AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan ile Yeşilevler ve Kısmet mahallelerinde yaşayan iki aileye konuk oldu.
Ziyarette, Nasıroğlu aile bireyleri ile görüştü, sorun ve talepleri dinledi.
Nasıroğlu, siyaseti makam elde etmek amacıyla yapmadıklarını belirterek, amaçlarının halka hizmet etmek olduğunu söyledi.
Belediye Başkan adayı Ceylan'a destek isteyen Nasıroğlu, Ceylan'ın kentin sorunlarını bildiğini ifade etti.
"Belediye başkanlığı, halka hizmet etmek için vardır." diyen Nasıroğlu, Ceylan'ın Batman'ı ileriye taşıyacak birçok projesi bulunduğunu belirtti.