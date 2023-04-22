AK PARTİ ANTALYA'DA BAYRAMLAŞMA

Ak Parti Antalya İl Başkanlığı'nın bayramlaşma töreninde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mücadeleler ve gerçekleşen zihniyet değişiminden bahseden Milletvekili Mustafa Köse, "Nedir o biliyor musunuz? Ben bir soruyu bunu bize sormuş olayım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin genelkurmay başkanı kim? Eskiden olsa ilkokul çocuklarının bile hepsi bilirdi. İşte bu memlekette genelkurmay başkanlarının adını unutturan adamın adıdır Recep Tayyip Erdoğan. Siyaseti sivilleştiren adamın adıdır Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti Antalya İl Başkanlığı'nın Ramazan Bayramı'nın birinci günü parti il binasında düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Dışişleri Bakanı ve Antalya milletvekili Adayı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, İbrahim Aydın ve milletvekili adayları, ilçe belediye başkanları, İl Başkanı Ali Çetin, parti yöneticileri ve partililerin katıldığı törende vatandaşların bayramı karanfil dağıtılarak kutlandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında sesi kısıldığı için konuşma yapmazken, yerine ise AK Parti MYK Üyesi ve Antalya Milletvekili Mustafa Köse konuştu. Bayram sabahı büyük bir ferahlıkla uyanıldığını dile getiren Mustafa Köse, "İnşallah o ferahlığı, genişliği 14 Mayıs akşamı da göreceğiz. Sahada büyük ilgi görüyoruz. Takım kaptanımız Mevlüt Çavuşoğlu da büyük ilgi görüyor. Aslında sahada gördüğümüz o büyük ilgi Recep Tayyip Erdoğan'a, onun yol arkadaşları olduğumuz için gösteriliyor. Sıkıntılarımız, problemlerimiz var mı var, ama 'Bunları kim çözer' denildiğinde bize güçlü bir sesle şunu söylüyorlar, 'Çözerse yine Ak Parti, Recep Tayyip Erdoğan çözer' diyorlar. 'Kılıçdaroğlu mu, Tayyip Erdoğan mı' denildiğinde Tayyip Erdoğan o kadar çok ağır basıyor ki, bunu çok net görüyoruz. Bu seçim sadece bir parti seçimi değil, milli bir seçim ve çok önemli bir dönüm noktasıdır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gezi, 17-25 Aralık, MİT TIR'ları olayları ve 15 Temmuz'da mücadeleler verdiğinden bahseden Köse, "Ne zaman başımız sıkışsa Tayyip Erdoğan'ın sesini duymak istedik mi, istedik. ve bu mücadelede hep milletiyle birlikte galip geldi mi Tayyip Erdoğan, geldi. İşte Tayyip Erdoğan'ın bütün bu mücadelenin sonunda gerçekleştirdiği bir zihniyet değişimi var. AK Parti'nin yaptığı bütün işlerin yanında gerçekleştirdiği bir zihniyet değişimi var. Nedir o biliyor musunuz? Ben bir soruyu bunu bize sormuş olayım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin genelkurmay başkanı kim? Kim Türkiye Cumhuriyeti'nin genelkurmay başkanı? Eskiden olsa ilkokul çocuklarının bile hepsi bilirdi. İşte bu memlekette genelkurmay başkanlarının adını unutturan adamın adıdır Recep Tayyip Erdoğan. Siyaseti sivilleştiren adamın adıdır Recep Tayyip Erdoğan. İşte onun için bu adama sahip çıkmamız lazım. Bir Makedon atasözü der ki, 'Çok sürüyü başsız bırakıp çobanı vurursanız, işte o zaman neticeyi alırsınız.' Bu dönem gelin çobanı vurdurmayalım, sürüye sahip çıkalım. Bu dönem gelin milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı yedidüvele yem ettirmeyelim. Allah'ın izniyle sizler, bizler hep beraber bunu başaracağız" dedi. Teşkilatlar olarak 19 ilçede hazır olduklarını belirten İl Başkanı Ali Çetin, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin hazırlıklarını anlatarak, "Gümbür gümbür geliyoruz inşallah, aslan gibiyiz. 19 ilçede açık ara farkla birinci geleceğimizden hiç şüphemiz yok. Antalya'da her zamanki gibi birinci parti olacağız ve en çok milletvekili çıkaran parti olacağız. 14 Mayıs akşamı da keyifle ekranları kurup Cumhurbaşkanımızın zaferini coşkuyla, kalabalıkla burada kutlayacağız inşallah" diye konuştu.

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023