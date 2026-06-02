AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan huzurevi ziyareti

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Özcan, Pursaklar Öğretmen Necla Kızılbağ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Huzurevi sakinlerinin ellerini öpüp, hayır dualarını alan Özcan, yaşlılara yönelik sosyal politikalar ve bakım hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Sizler bu devlet için, bu millet için çok önemlisiniz. Sizler bizim baş tacımızsınız." diyen Özcan, büyüklerin hayat tecrübelerinin, gelecek nesiller için önemli bir rehber niteliği taşıdığını ifade etti.

Huzurevi sakinleriyle uzun süre sohbet eden Özcan, iletilen taleplerin takipçisi olacaklarını belirterek, kanun ve mevzuat çerçevesinde uygun olan tüm isteklerin karşılanması için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

Özcan, yaşlıların, toplumun hafızası olduğunu belirterek, "Çocuklarımız geleceğimiz ve gözbebeğimizse, yaşlılarımız da geçmişle bağımızı kuran gözümüzün nurudur. Onlara hak ettikleri değeri ve hürmeti göstermek, insanlığımızın en temel ölçüsüdür." ifadelerini kullandı.

Yaşlıların hayır dualarını alırken, geçmişle bugün arasında da anlamlı bir bağ oluşturduklarını vurgulayan Özcan, sağlıklı ve uzun ömür temennisinde bulundu.

"30 bine yakın büyüğümüze şefkatle hizmet sunuyoruz"

Türkiye'de yaşlı bakım hizmetleri alanında son yıllarda önemli adımlar atıldığını vurgulayan Özcan, "Bugün ülkemiz genelinde kamu, özel sektör ve vakıflara ait 400'den fazla huzurevinde, 30 bine yakın büyüğümüze şefkatle hizmet sunuyoruz. Bakanlığımıza bağlı huzurevlerinden yaklaşık 5 binden fazla vatandaşımız ücretsiz yararlanırken, tarihi çınarımız Darülaceze'de de yüzlerce yaşlımızı ağırlıyoruz." bilgisini paylaştı.

Özcan, şöyle devam etti:

"Hafızalarımızı tazelediğimizde, AK Parti öncesinde yaşlılarımız SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı gibi bölünmüş yapılar arasında çile çekiyordu. Hastane koridorlarında uzayan kuyruklar ve SSK'lı yaşlılarımızın serbest eczanelerden ilaç dahi alamadığı, üniversite ve özel hastanelerine gidemediği günler geride kaldı. 2004 yılından itibaren hayata geçirdiğimiz Ortak Sağlık Güvenliği reformlarıyla, hastanelerdeki o çileli kuyruklara son verdik. Tüm büyüklerimizin ilaçlarına ve sağlık hizmetlerine eşit, engelsiz ve rahatça ulaşabilmesinin önünü açtık."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik.' sözünü hatırlatan Özcan, şunları kaydetti:

"Çünkü AK Parti'nin merkezinde insan var, aile var, merhamet var, vicdan var, şefkat var ve kardeşlik var. Bu bütüncül yönetim anlayışı, her alanda olduğu gibi kıymetli büyüklerimizin yaşam standartlarını yükseltme noktasında da üst düzey bir hizmet vizyonunu beraberinde getirmektedir. Sosyal imkanlardan temel yaşam koşullarına, evde bakım hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede, asırlık çınarlarımızın toplumsal hayatın merkezinde kalmalarını sağlayan sayısız projeyi kararlılıkla uygulamaya koyduk. Bizim hizmet felsefemizde hürmet sadece bir duygu değil, icraata, projeye ve kalıcı bir refaha dönüşen bir vizyondur. Başımızın tacı büyüklerimizin hayatını kolaylaştırmaya ve onlara hak ettikleri konforlu yaşamı sunmaya kesintisiz devam edeceğiz."