AK Parti Akseki İlçe Teşkilatı, Ankara'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Akseki İlçe Teşkilatı, Ankara'da ziyaretlerde bulundu
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AK Parti Akseki İlçe Başkanı Halis Gündoğdu, ilçe teşkilatı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Ak Parti Akseki İlçe Başkanı Halis Gündoğdu, ilçe teşkilatı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Gündoğdu, yaptığı açıklamada, önce AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldıklarını ifa etti.

Teşkilat üyeleriyle Akseki'de devam eden ve planlanan projelerle ilgili önemli temaslarda bulunduklarını belirten Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşen grup toplantısına katılmak ve akabinde Cumhurbaşkanımızla bir araya gelmek bizler için çok kıymetli bir fırsattı. Görüşmemizde, Akseki'mizde devam eden projeler ve planlanan yatırımlar hakkında doğrudan bilgi verme imkanı bulduk. Aynı zamanda bakanlarımız, milletvekillerimiz ve bürokratlarımızla gerçekleştirdiğimiz görüşmelerle ilçemizin öncelikli ihtiyaçlarını gündeme taşıdık. Akseki'nin gelişimi ve kalkınması adına gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz - Güncel
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