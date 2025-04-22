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AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı'dan 23 Nisan Mesajı

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı'dan 23 Nisan Mesajı
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Tamer Dağlı, TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla milli egemenliğin ve çocukların önemine vurgu yaptı. Dünya genelinde çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dağlı, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı günün, milli egemenliğin ve çocukların önemini bir kez daha hatırlattığını belirtti.

Yarınların teminatı olan çocukların en değerli varlıklar olduklarını ifade eden Dağlı, şunları kaydetti:

"Her biri umut dolu bakışlarıyla geleceği şekillendirecek olan evlatlarımız için daha güçlü, adil bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Bugün ne yazık ki dünyanın birçok yerinde çocuklar savaşın, yoksulluğun ve şiddetin gölgesinde büyümeye çalışıyor. Özellikle Filistin'de her gün bombardıman altındaki masum çocukların yaşadığı acılar, yüreklerimizi dağlamaktadır. Bayram sevinci yaşayamayan, oyun oynayamayan, gülemeyen Filistinli çocukların gözyaşında tüm insanlığın sorumluluğu vardır. Türkiye olarak daima mazlumun, mağdurun ve özellikle çocukların yanında olmaya devam edeceğiz."

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Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Güncel
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