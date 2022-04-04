AK PARTİ ADANA İL BAŞKANI AY: KAPATILAN 2 BAĞLANTI YOLU AÇILACAK

ADANA (DHA) - Ak Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Tarsus? Adana ? Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda kapatılan 4 bağlantı yolundan ikisinin açılacağını kaydetti.

TAG Otoyolu'nda Türkmenbaşı Bulvarı bağlantı yolları kısa bir süre önce hizmete açıldı. Fakat önceki dönem yapılan protokol gereği yeni otoyol bağlantı yolunun açılması sonrası Kasım Ener-Alparslan Türkeş ve Tellidere-Mavi Bulvar otoyol bağlantıları Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kapatıldı. Bununla birlikte kentte birçok noktada trafik yoğunluğu arttı.Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, süreci düzgün yönetemeyen tarafın, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar olduğunu söyledi. Karalar'ın Türkmenbaşı Otoyol Çıkış Projesi'ni yüzde 78'i tamamlanmış halde aldığını dile getiren Ay, buna rağmen projenin 3 yılda zorla tamamlandığını belirtti.

'BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEDİ'

Kentteki trafik sorununun göz ardı edilemeyeceğini kaydeden Ay, 'Adana trafiğini keşmekeş, çekilmez hale getiren ve bu problemin tek sorumlusu Zeydan Karalar'dır. Geçmiş dönemden devraldığı projeler dahil kendi uhdesinde olan sorunlara da el atmamıştır. Buna rağmen en son yaşanan hadisede yalan, algı ve şovla kendisine siyasi rant edebilmek için devletimizin göz bebeği olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nü hedef gösterdi. Aslında Büyükşehir Belediyesi protokol gereği üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediği için bu problem yaşandı' dedi.

İKİ BAĞLANTI YOLU TEKRAR AÇILIYOR

Yapılan istişareler sonucu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü kararıyla kapatılan 4 bağlantı yolundan ikisinin açılacağını söyleyen Ay, 'Bakanımıza bu konuda teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızı bir saat dahi mağdur olamaması için mücadele ediyorlar. Bu kapsamda kapalı olan bağlantı yollarından ikisi bugün açılacaktır. İlk etapta Ceyhan istikametinden gelirken Alpaslan Türkeş'e bağlantıyı sağlayan ve Mavi Bulvar'dan Ceyhan yönüne gitmek kullanılan girişler açılıyor. Diğerleri de belediye gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra açılacaktır' diye konuştu. (DHA)