AIPAC, 3 Kasım ara seçimleri öncesi adaylara doğrudan desteğini kesecek

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ABD kamuoyunda İsrail'e desteğin giderek erimesinin ardından 3 Kasım'da düzenlenecek ara seçimlerden önce taktik değiştiren İsrail yanlısı lobi grubu Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC), bundan sonra seçimlerde adaylara doğrudan destek vermeyi ve belli orandaki bağışları sonlandıracağını açıkladı.

AIPAC'in 21 Ekim Çarşamba günü üyelerine gönderdiği ve ilk olarak Jewish Insider gazetesinin yayımladığı mektup, ABD'deki İsrail lobisinin kamuoyundaki etkisinin eridiğini somut olarak gözler önüne serdi.

AIPAC, söz konusu mektubunda, 3 Kasım'daki ABD Kongre ara seçimlerinden itibaren komitenin "doğrudan aday desteklerini" ve "belli miktarlara kadar yaptığı bağışları" sonlandıracağını belirtti.

Buna göre AIPAC, artık komite olarak herhangi bir adaya doğrudan destek vermeyecek ve siyasi eylem komitesi (PAC) kapsamında adaylara verdiği seçim başına 5 bin dolar veya ön seçim ve genel seçimler için toplam 10 bin dolarla sınırlı doğrudan bağışlarını sonlandıracak.

Ancak söz konusu karar, İsrail yanlısı grubun "süper PAC" çatısı altında milyon dolarlık yüksek miktarlı bağışlarını etkilemeyecek.

Federal Seçim Komisyonu (FEC) verilerine göre AIPAC, 2025 yılında adaylara ve diğer siyasi komitelere 26,8 milyon dolarlık bağışta bulunarak ülkedeki en büyük PAC bağışçısı konumundaydı.

Demokratlar arasındaki rahatsızlık, taktik değişikliğine itti

İsrail'in Gazze'deki soykırımının ardından Demokratlar arasında İsrail politikalarına yönelik artan rahatsızlığın bir yansıması olarak görülen karar, ABD medyasında yankı buldu.

Wall Street Journal (WSJ) ile CNBC, konuyla ilgili haberlerinde, bazı önemli Demokrat adayların AIPAC desteğini reddettiklerini açıklamalarının ardından AIPAC'in "taktik değişikliğine" gitmek durumunda kaldığını belirtti.

Hem WSJ hem de CNBC, ilgili haberlerinde, AIPAC'in ABD politikasına yönelik seçim taktiğini değiştirmesinde, özellikle Gazze soykırımı dolayısıyla Demokrat seçmenler arasında artan İsrail rahatsızlığının etkili olduğunu belirtti.

Söz konusu haberlerde, senatörler Cory Booker ve Ruben Gallego ile California Valisi Gavin Newsom gibi önde gelen Demokrat isimlerin yanı sıra birçok "ilerici" (progressive) figürün, kendi seçmenlerinden gelen baskılar üzerine, AIPAC'in bağışlarını kabul etmemeyi taahhüt ettikleri vurgulandı.

Temmuz ayında, 103 Demokrat Temsilciler Meclisi üyesinin "İsrail'e yapılan yardımı kesmeyi" öngören bir önergeyi desteklemesiyle Demokratlarla İsrail lobisi arasındaki gerginlikler tırmandı.

İlgili önerge reddedildi ancak AIPAC daha sonra, bu önergeye oy veren Demokrat Kongre üyelerini kendi internet sitesinden kaldırdı.

ABD kamuoyundaki İsrail desteği düşüyor

Pew Araştırma Merkezi'nin bu yıl yaptığı güncel bir ankette, Demokratların ve Demokrat eğilimli bağımsızların yüzde 80'inin İsrail'e karşı olumsuz bir görüşe sahip olduğu belirtildi.

Ankette, 2022 yılında yüzde 53 olan bu oranın, özellikle İsrail'in Gazze'de neden olduğu insani krizle önemli ölçüde arttığına işaret edildi.

Cumhuriyetçiler arasındaki genel İsrail desteği devam etse de özellikle 18-49 yaşındaki Cumhuriyetçiler İsrail'e yönelik olumsuz görüş oranının son 1 yılda yüzde 50'den yüzde 57'ye yükseldiği kaydedilen ankette, 2022 yılında İsrail ile ilgili olumlu görüşe sahip olanların oranı yüzde 55 iken, 2026'da bu oranın yüzde 37'ye düşmesi dikkati çekti.

Kaynak: AA