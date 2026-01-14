Aile boyu kanserle mücadele

ANKARA'da Fuat Demirci'ye (80), 3 farklı kanser teşhisi konulmasının ardından doktor önerisiyle kanser taraması yaptıran 2 oğlunda da kanser tespit edildi. Ümit (51) ve Ünal Demirci (47) kardeşler, erken teşhis sayesinde ameliyatla kanseri yendi. Fuat Demirci ise mesane kanserini atlattı, mide ve prostat kanseri tedavileri sürüyor.

İş insanı Fuat Demirci'ye, 2023 yılında önce mesane, sonra prostat kanseri teşhisi konuldu. Demirci'de, artan yutma problemleri ve mide yanması şikayetleri sonrası yapılan endoskopi ile de aynı yıl mide kanseri saptandı. Annesi Ayşe Demirci'yi pankreas kanserinden, erkek kardeşi İsmail Demirci'yi ise mide ve kolon kanserinden kaybeden, kendisi de 3 farklı dokuda kanser taşıyan Demirci'de DNA hasarını onaran bir gende mutasyon tespit edildi. Bunun üzerine Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. İrem Bilgetekin ve Tıbbi Genetik Uzmanı Doç. Dr. Taha Bahsi'nin önerisiyle aile bireyleri üzerinde kalıtsal kanser paneli incelemesi yapıldı. Test sonucunda Demirci'nin çocukları Ümit Demirci'de erken dönem prostat kanseri, Ünal Demirci'de ise erken dönem kolon kanseri saptandı. Yapılan test sayesinde erken teşhis alan iki kardeş, ameliyatlar ile sağlığına kavuştu. Fuat Demirci ise mesane kanserini tedaviyle yenerken, mide ve prostat kanseri tedavileri sürüyor.

'HERKES BU TESTİ YAPTIRMALI'

Ümit Demirci, babasının tedavisi devam ederken doktorların önerisiyle genetik test yaptırdığını belirterek, "Biz ne olduğunu bilmiyorduk; ama çok basit olan bir testti. Sadece kan veriyorsunuz ve kan verdikten sonra da bir hafta 10 gün sonra sonuç çıkıyor. O sonuç çıktıktan sonra ben de prostat kanseri çıktı ve başlangıç evresindeydi. Yaklaşık 2,5-3 ay önce başarılı bir operasyonla ondan da kurtulmuş olduk. Sadece tetkiklere devam edeceğiz. Kimin etrafında, ailesinde, eşinde, dostunda kanser varsa yüzde yüz yaptırmalı bu testi. Sadece kan vereceksiniz. Başka bir şey yok. Öyle çok uzun da bir şey değil. Korkulacak bir durum değil; çünkü erken tanı alıyorsunuz" diye konuştu.

Ünal Demirci ise mayıs ayında ameliyat olduğunu söyleyerek, "Şimdi kendimi gayet iyi hissediyorum. Herkesin bu testi yaptırmasını tavsiye ediyorum. Erken teşhis benim hayatımı kurtardı" dedi.

'KEMOTERAPİYE İHTİYAÇ DUYULMADI'

Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. İrem Bilgetekin, Fuat Demirci'de 3 farklı kanser dokusu saptanınca testlerin önerildiğini söyleyerek, "Ünal Bey'de babasıyla aynı genetik mutasyon tespit edildi. Başarılı bir cerrahi yapıldı ve erken evre kolon kanseriyle şimdi takipleri yapılmakta. Ünal Bey, 'Ben kemoterapi almayacak mıyım' dedi. Kemoterapi ihtiyacı bile yoktu. O kadar erken evrede yakalanmış bir hastalıktı. Hastamızın büyük oğlu Ümit Bey'de ise prostat kanserini gösteren bir belirteç saptandı. Fizik muayene ve biyopsi sonucunda prostat kanseri teşhis edildi. Başarılı bir cerrahi operasyonla erken evrede prostat kanseri yakalanıp tedavi edilmiş oldu" dedi.

'KALITSAL KANSERLERDE ARTIŞ VAR'

Tıbbi Genetik Uzmanı Doç. Dr. Taha Bahsi ise kanserlerin yaklaşık yüzde 85-90'ınının kendiliğinden ortaya çıkan şekilde görüldüğünü söyleyerek, "Ama git gide artan verilerle yüzde 15'lere doğru tırmanan kalıtsal bir grupta var. Yani bir önceki kuşaktan miras alınmış genetik mutasyonlarla oluşan kanser vakaları. Dolayısıyla ailede çok sayıda kanser hikayesi varsa örneğin annede meme kanseri, kız kardeşinde yumurtalık kanseri ya da babada prostat, dayıda kolon gibi böyle yoğun bir kanser hikayesi varsa ya da hastanın kendisinde erken yaşta kanser ortaya çıkmışsa veya 2 farklı primer dediğimiz yani farklı dokulardan gelişmiş kanserleri varsa biz 'altında kalıtsal bir neden var mı' diye mutlaka araştırma ihtiyacı hissediyoruz ve öneriyoruz" ifadelerini kullandı.