Ailesiyle 40 yıl önce saman yüklü kamyonetle geldiği Bursa'ya, üniversite kurdu

BURSA'ya 1983'te üniversite eğitimi için gelen, ardından saman yüklü bir kamyonetle Muş'taki ailesini de getiren Gıyasettin Bingöl, kente üniversite kurdu. Bingöl, Bursa'da başladığı noktayı unutmamak ve okula gelen öğrencilere ilham olması için rektörlük binasına da saman yüklü eski bir kamyonet koydu. Bingöl, "İnsan istiyorsa, azim varsa kararlılık varsa, hakikaten bir şeyler yapmak istiyorsa demek ki yapabiliyormuş" dedi.

Muş'un Varto ilçesinde bağlı bir köyde yaşayan Gıyasettin Bingöl, Erzurum'da liseyi bitirdikten sonra 1983 yılında üniversite için Bursa'ya geldi. Uludağ Üniversitesi'nde okurken memleketine dönen Bingöl, ailesi ve kız çocuklarını, daha iyi bir hayat yaşamaları için Bursa'ya getirmeye karar verdi. Bingöl, kiraladıkları kamyona yükledikleri saman, yiyecek, tezek ve eşyalarıyla Bursa'ya geldi. Zaman içerisinde Gıyasettin Bingöl'ün öncülüğünde ticarette büyüyen aile, kentte tanınır bir noktaya geldi.

Saman yüklü kamyonetin vermek istediği mesajı anlatan Bingöl, "Ailem bir kamyon kiralamış. Çoluk çocuk herkes, yiyeceği, giyeceği ne varsa kamyonete koyup, Bursa'ya geliyor. Bursa'da çocuklar hepsi okuyor. Kızlar okuyor, erkekler okuyor. Yüzde doksanı üniversiteyi bitiriyorlar. Bitirmeyenler de ticaretle uğraşıyor. İş büyüyor. Büyük bir aile oluyoruz. Bursa'da biz bir kültür ailesiyiz. Kitap akla gelince biz akla geliriz. Eğitim akla gelince biz akla geliriz. Eğitimi hangi katmanı varsa biz orada varız. Bu aile bir kamyonla gelerek, burada üniversiteyi kurdu. Şimdi oğlum bu hikayeyi yazıyor. Yani bir aile 40 yıl önce, hiçbir şey yokken o köy hayatından çıkıp samanını, tezeğini, çocuğunu alıp bindirip üç dört gün yolculuktan sonra Bursa'ya gelip, yıllar sonra da üniversite kurulabiliyormuş. İnsan istiyorsa azim varsa, kararlılık varsa, hakikaten bir şeyler yapmak istiyorsa demek ki yapabiliyormuş" ifadelerini kullandı.