Aileler, 'Ekranı Kapat, Aileni Fark Et!' Projesi ile Birlikte Zaman Geçiriyor

Van'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "Ekranı Kapat, Aileni Fark Et!" projesine destek veren aileler, her hafta çarşamba günleri ekranları kapatarak çocuklarıyla etkinlik yapıyor, oyunlar oynayıp keyifli zaman geçiriyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin "erdem, değer, eylem" çerçevesi kapsamında huzurlu aile ve toplum idealine ulaşılabilmesi amacıyla Van'da "Ekranı Kapat, Aileni Fark Et!" projesi başlatıldı.

Aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi, çocukların aileleriyle geçirdikleri nitelikli zamanın artırılması, dijital risk ve tehditlere yönelik bilinç oluşturulmasının hedeflendiği projeye kentteki birçok aile destek verdi.

Teknoloji ve ekran bağımlılığının önlenmesi konusundaki farkındalığın artırılmasına katkı sunmak isteyen aileler, kısa süre önce başlatılan proje kapsamında çarşamba günleri saat 20.00'de televizyon, bilgisayar, tablet ve telefon gibi cihazları kapatarak çocuklarıyla keyifli zaman geçiriyor.

Çocuklarıyla kitap okuyan, sohbet eden, geçmişin hikayelerini dinleyen ve oyunlar oynayan aileler, bu sayede hem bağlarını güçlendiriyor hem de birlikte daha kaliteli zaman geçirme fırsatı buluyor.

"Biz ailecek etkinliğe katılıyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında aile bağlarını güçlendirmek ve farkındalık oluşturmak için önemli projeye imza attıklarını söyledi.

Teknolojinin artık hayatın en önemli parçası haline geldiğini vurgulayan Aras, şunları kaydetti:

"Aileyle geçirilen kaliteli zamanın yerini hiçbir şey tutamaz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel değerleri doğrultusunda güçlü aile yapısını korumak, dijital farkındalık oluşturmak ve öğrencilerimizde sağlıklı alışkanlıklar geliştirmek amacıyla kampanyayı başlattık.

Amacımız yalnızca ekran süresini azaltmak değil, aynı zamanda aile içi iletişimi, sevgi bağlarını ve birlikte vakit geçirmenin değerini yeniden hatırlatmaktır. Çocuklarımızın ve ebeveynlerin eski zamanlarda olduğu gibi birbirlerini yeniden dinlemelerini, birlikte üretmelerini istiyoruz. Bu farkındalık sayesinde hem çocuklarda hem de yetişkinlerde sağlıklı dijital alışkanlıkların gelişeceğine inanıyoruz."

Dört çocuk babası Fatih Yıldız ise sene başında eşiyle aldıkları karar gereği evde televizyonu kaldırdıklarını belirtti.

Çocuklarını teknoloji bağımlılığından uzak tutmak için dikkatli davrandıklarını ifade eden Yıldız, "Teknoloji devrinde olduğumuz için çocuklarda teknoloji bağımlılığı çok fazla. Çocuklarımızın bağımlı olmaması için dikkat ediyoruz. Teknolojinin yararları olduğu kadar zararı da var. Biz bu konuya hassas yaklaşıyoruz." dedi.

Etkinlik sayesinde diğer ailelerin de farkındalık kazanacağını vurgulayan Yıldız, "Çocuklarımız gelerek 'Ekranı Kapat, Aileni Fark Et!' etkinliğinden bahsetti, her çarşamba akşamı ekranların kapatılması gerektiğini söyledi. Bizim her akşam 1 saat etkinliğimiz oluyordu. Etkinliği duyunca çok sevindik. Ailece etkinliğe katılıyoruz, bütün ailelerin de katılmasını tavsiye ediyoruz. Evlatlarımın vatana ve millete hayırlı olmasını, anne baba kıymeti bilmelerini, daha sonra da mesleki açıdan mutlu olacakları işleri seçmelerini istiyorum." diye konuştu.

4. sınıf öğrencisi Yunus Eymen Yıldız da "Sabah kardeşlerimle okula gidiyoruz, akşam da ailece vakit geçiriyoruz. Denge oyunu oynuyoruz, sohbet ediyoruz ve kitap okuyoruz. Zamanımız güzel geçiyor." ifadelerini kullandı.

6. sınıf öğrencisi Ali Osman Yıldız ise akşamları ailece düzenledikleri etkinlikler sayesinde keyifli vakit geçirdiklerini anlattı.

"Biz de o dönemlerde soba etrafında toplanırdık"

Vali Adnan Darendeliler Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Cevat Aydın ise etkinliğe ailece destek verdiklerini söyledi.

Her çarşamba televizyonları kapattıklarını kaydeden Aydın, şöyle konuştu:

"Okuldan beni aradılar ve etkinlikten bahsettiler. Biz de her çarşamba günü akşam 20.00'de televizyonları kapatıyoruz ve etkinlikler yapıyoruz. Eskiden televizyon ve sosyal medya yoktu. Biz de o dönemlerde soba etrafında toplanırdık. O zamanlar herkes birbirinin evine misafir olurdu ve hikayeler anlatırdı. Şimdi çocuklarımız teknolojinin gelişmesiyle farklı bir hayat yaşıyor. Çocuklarım için elimden geleni yapıyorum. İleride çocuklarımın okumasını ve başarılı bireyler olmasını istiyorum."

6. sınıf öğrencisi Devran Aydın da "Öğretmenlerimiz bize etkinlikten bahsetti ve biz de her çarşamba akşamları televizyonları kapatıyoruz. Ailece bir araya geliyoruz, oyunlar oynuyoruz ve birlikte ödev yapıyoruz." dedi.

Ana sınıfı öğrencisi Aras Aydın ise akşamları babasıyla ders çalıştığını, sonra oyunlar oynayarak eğlendiğini dile getirdi.