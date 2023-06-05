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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda devir teslim! Derya Yanık'ın uyarısı törene damga vurdu

Güncel Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, görevi Derya Yanık'tan devraldı. Yanık, törende yaptığı konuşmada "Tamamıyla dezavantajlı gruplara hizmet edeceksiniz" uyarısında bulundu. Bakan Göktaş ise bu sözlere "Aile ve toplum hizmetlerinde olduğu gibi kadınlar, çocuklar, şehit ve gazilerle ilgili çalışmalarımızı yüzyıl vizyonu ile yürüteceğiz" sözleriyle karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesi" vurgusu yaparak açıkladığı kabinesinde, devir teslim törenleri sürüyor. Son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, görevi törenle Derya Yanık'tan devraldı.

Görevi devreden Derya Yanık, "Sayın Bakanımızın geçmişte yaptığı çalışmaları, enerjisi gençliği kesinlikle şu anda bulunduğu noktayı da çok geliştirerek dönüştürerek ve enerjisi ile ilerleterek yürüteceğinden benim kuşkum yok. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı toplumumuz açısından da son derece hassas, önemli bir nokta. Tamamıyla neredeyse dezavantajlı gruplara hizmet eden bir yerden bahsediyoruz. Bizim 21 sene önce AK Parti olarak verdiğimiz söz kimsesizlerin kimsesi olmak sözüydü. Bu bakanlık kimsesizlerin kimsesi olma yükümlülüğünü yerine getiren bir bakanlık" ifadelerine yer verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda devir teslim! Derya Yanık'ın uyarısı törene damga vurdu

Görevi devralan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise, "Bakanlığımızın kıymetli mensupları nazik sözleri için sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Birlikte yakın zamana kadar çalıştık. Bayrağı kendisinden devralmak bir onur. Türkiye yüzyılı vizyonu ile kurulan kabinede aziz milletime hizmet etme şerefini layık gören sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Hepsine bu vesile ile şahım adına teşekkürlerimi iletiyorum. Bundan sonra da aynı gayret ve özveri ile çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda devir teslim! Derya Yanık'ın uyarısı törene damga vurdu

Açıklamasının devamında "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak Türkiye yüzyılı için yeni bir güçle yol alıyoruz" diyen Bakan Göktaş, şöyle devam etti: "Türkiye etkin bir sosyal hizmet anlayışı ile tüm dünyada örnek gösterilen bir ülke. Bundan sonra bu doğrultuda aile ile ilgili çalışmalara ağırlık vereceğiz. Güçlü Türkiye'ye olan inancımızı vurgulamak istiyoruz. Aile ve toplum hizmetlerinde olduğu gibi kadınlar, çocuklar, şehit ve gazilerle ilgili çalışmalarımızı yüzyıl vizyonu ile yürüteceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı toplumun bütün kesimlerini kucaklayan yapısı ile Türkiye yüzyılına hazır."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Derya Yanık Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

ferfer:

en önem verilmesi gereken bakanlıklardan birisi ancak bakıyorsunuz hükümet kanadında pekte önem verilmiyor bu bakanlığa bir bayan gelip oturuyor bu kadar,bakan varmı var işte

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Fenerli :

Aile yıkım kanunu 6284 ile delilsiz olarak aile bütünlüğünü parçalayan, süresiz nafaka tazminatlar gibi boşanmaya teşvik eden kanunlar yerin dibine girmeli. Kadın cinayetleri ve cinnetlerin sebbeleri de ortadan kalkar. inşallah bakanımız bu zulümleri görür

Cevap Yaz222Yayından Kaldır
bekir yapici:

sorumlulugunda olan olumsuzluklardan habersiz derya hanimi ikdidarin savunma elemani gibi sürekli katildigi havuz medyasinin tv kanallarindan taniyoruz ben sahsen bakanliginda bir basari beceri gösterdigine inanmiyorum.

Cevap Yaz876Yayından Kaldır
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