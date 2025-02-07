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Sıla bebek davasında cezalar vicdanları yaraladı! Bakanlık jet hızıyla harekete geçti

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Darp edildiği ve cinsel istismara uğradığı için can veren 2 yaşındaki Sıla'nın davasında, anne Bakiye'ye 27 yıl 9 ay, çocuklardan K.A.'ya 20 yıl 6 ay, G.K.'ye ise 7 yıl hapis cezası verildi. Annenin birlikte yaşadığı Sani O. ve komşu Kani A. ise beraat etti. Bu cezalar tepki çekerken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sanıklara verilen cezaya itiraz edecek. Bakanlık, üst sınırdan ceza isteyecek.

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada, anne Bakiye Yeniçeri üç ayrı suçtan 27 yıl 9 ay, suça sürüklenen çocuklardan K.A. iki ayrı suçtan 20 yıl 6 ay, G.K. 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararlar toplumun her kesiminden tepki aldı.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı olarak gerçekleştirilen duruşmaya, sanıklardan anne Bakiye Yeniçeri ile suça sürüklenen çocuklar G.K. ve K.A. bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

ANNE SUÇSUZ OLDUĞUNU SAVUNDU

K.A'nın babası K.A. ile başka bir soruşturma kapsamında tutuklanan annenin birlikte yaşadığı S.Ö. duruşma salonunda hazır bulundu.

Davanın üçüncü duruşmasında, sanıklara son sözleri soruldu.

Anne Bakiye Yeniçeri, gece kulübünde silah zoruyla çalıştırıldığını, o nedenle bebeğini zaman zaman komşuya bırakmak durumunda kaldığını ve suçsuz olduğunu öne sürdü.

Suça sürüklenen çocuklar K.A. ve G.K. de üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirtti. Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını iddia etti.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, anne Bakiye Yeniçeri'ye "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "suç delillerini yok etme" ve "suçu bildirmeme" suçlarından toplam 27 yıl 9 ay, suça sürüklenen çocuklardan K.A'ya "nitelikli cinsel istismar" ve "kasten öldürme" suçlarından 20 yıl 6 ay, diğer suça sürüklenen çocuk G.Y'ye "nitelikli cinsel istismar" suçundan 7 yıl hapis verdi.

Sanıklardan K.A'nın babası K.A. ile annenin birlikte yaşadığı S.Ö. ise beraat etti.

CEZALAR YETERLİ BULUNMADI

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Genel Başkanı Saadet Özkan da süreci yakından takip ettiklerini, mahkemenin açıkladığı kararın insanları üzdüğünü savundu.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün ise verilen cezaların bekledikleri gibi olmadığını dile getirdi.

Olayın yaşandığı ilk günden itibaren adalet için sürecin takipçisi olduklarını vurgulayan Gürcün, şöyle konuştu:

"Verilen kararlar beklediğimiz gibi olmadı. Anne Bakiye ihmal suçundan 24 yıl, delilleri yok etme suçundan 3 yıl, suçu bildirmeme suçundan 9 ay ceza aldı. Yetişkinlerden K.A. ve S.Ö, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve cinsel saldırı suçlarından beraat ettiler.

Suça sürüklenen G.K. çocuğun nitelikli istismar suçundan 7 yıl ceza aldı. Suça sürüklenen çocuk K.A. için çocuğun nitelikli istismar suçundan 7 yıl hapis cezası, kasten öldürme suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi."

Gürcün, Türkiye'de suçun önlenmesi konusunda eksiklikler olduğunu öne sürdü.

"KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ"

Sıla bebeğin teyzesi Aslı Güler ise suçluların hak ettikleri cezaları almadıklarını öne sürdü.

Bugün mahkemenin verdiği karar sonrası vicdanların sızladığını, verilen cezalara itiraz edeceklerini anlatan Güler, "Çünkü hak eden hak ettiği cezayı almadı. Anne 24 yılla yargılanıyor, yargılansın. Diğerleri niye bu cezayı almadı? Beraat etmek ne demek ya ben bir şey demiyorum artık ama bu süreç bitmedi." dedi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI KARARA İTİRAZ EDECEK

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin sanıklara verilen cezaya, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından itiraz edecek.

Edinilen bilgiye göre, davaya en başından beri müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından, sanıklara verilen cezaya itiraz etmek üzere istinafa başvuracak.

Bakanlık, davadaki tüm sanık ve suça sürüklenen çocukların üzerine atılı eylemlerden "üst hadden, takdiri indirim uygulanmaksızın" cezalandırılması ve ayrıca sanık B.Y. ile sanık K.A'nın babası K.A'nın "kasten öldürme suçu"na iştirakten cezalandırılmasını talep edecek.

Sıla bebek davasında cezalar vicdanları yaraladı! Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıtycoon null:

Türk adaleti her zamanki gibi

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Haber YorumlarıNetherill:

gerçekten anlamıyorum ya hayatımız çok ucuz acilen bu yasaların değişmesi gerekiyor. insanlar bunu bildiği için suç işlemeye devam ediyor. acil ağır yargılar gerekiyor ya. insanın aklı almıyor çocuğa yapılan istismarın şiddetin. el kadar bebeye kanım donuyor resmen. buna erkek/kadın hakimler dinlerken nasıl dayanıyor ve bu konu hakkında 20 yıl nasıl verebiliyorlar. çok üzücü

Yorum Beğen13
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Haber Yorumlarımehmet yıkılkan:

bunlar insan değil ..mahlukat

Yorum Beğen9
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Haber YorumlarıFuat E:

kazığa oturtacaksın bunları.

Yorum Beğen8
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Haber YorumlarıFatih K:

Cezaları yapay zeka versin. Adalet yeniden gelsin.

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Haber Yorumlarıaydn:

bu aq fetösü hala bitmedi

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Haber YorumlarıHasan Polat:

TOSUNCUK; 45 BIN YIL HAPIS CEZASINA CARPTIRILDI!!!!!!! Bu cezayi kim hak etti? Milletin parasini gasp eden mi, yoksa minicik bir evladimiza tarif edilmeyecek acilari cektiren mahlukllarmi? PARANIN GÖZÜ KÖR OLSUN!!

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Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

Yerinde itiraz.

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