Üye Girişi
Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile OSTİM OSB arasında İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Programı işbirliği protokolü imzalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arasında kadınlar ve kız öğrencilere yönelik İstihdam Garantili Mesleki Teorik ve Pratik Eğitim Programı işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında kadınların ve kız öğrencilerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi ve istihdamlarının artırılması hedefleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile OSTİM Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) arasında kadınlar ve kız öğrencilere yönelik İstihdam Garantili Mesleki Teorik ve Pratik Eğitim Programı işbirliği protokolü imzalandı.

Bakanlıktaki imza törenine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan ve bakanlık yetkilileri katıldı.

Burada konuşan Yenigün, ülkelerin ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasının, kadınların hayatın her alanındaki katma değer yaratma çabalarıyla mümkün olduğunu belirterek, Türkiye'nin güçlü kadın, aile, toplum hedefiyle, son 20 yılda kalıcı düzenlemelere imza attığını söyledi.

Alınan önlemler ve teşviklerin, kadın istihdamında olumlu gelişmeler sağladığını ifade eden Yenigün, gelecek dönemde kadın eliyle fark yaratan üretim ve ticaretin geliştirilmesi amacıyla kadın girişimciliği alanındaki çalışmalara devam edileceğini anlattı.

Yenigün, kadınların girişimcilik beceri ve kapasitelerini arttırmak amacıyla "kadingirisimci.gov.tr" adıyla web sitesini de hayata geçirdiklerini belirterek, "Tüm bu çalışmaların yanı sıra bakanlığımız ve özel sektör işbirliğinde mühendis olmak isteyen kız öğrencileri her alanda destekleyerek, mesleğin örnekleri haline gelebilmeleri amacıyla 'Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'ni yürütüyoruz. Proje 2016'dan beri devam etmekte. Projenin üniversite programı kapsamında, mühendislik fakültelerinde eğitim alan toplam 931 kız öğrenciyi destekledik." diye konuştu.

"İstihdam edilme fırsatı elde edecekler"

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi arasında imzalanan işbirliği protokolüyle kadınların ve kız öğrencilerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi yoluyla istihdamlarının artırılmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Yenigün, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda imzaladığımız protokol ile kadınlara yönelik 'İstihdam Garantili Mesleki Teorik ve Pratik Eğitim Programı' oluşturulacak. Eğitim programını başarıyla tamamlayan katılımcılar, onaylı sertifika almaya hak kazanacak ve istihdam edilme fırsatı elde edecek. STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanlarının son sınıflarında öğrenim gören kız öğrencilere, OSTİM Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmaları ziyaret etme ve firmalarda staj yapma imkanı sunulacak. Bu protokolün imzası ile birlikte 'teknik çalışma grubunun' hızlıca oluşturulmasını ve bu kapsamda yürütülecek faaliyetlerin uygulamaya dönüşmesini diliyorum."

OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın da protokolün hayırlı olmasını temenni ederek, kadınların istihdama katılımına ilişkin, ekosistemlerinde birçok başlık olduğunu kaydetti.

Aydın, "Kadınları istihdamda, girişimcilikte en öne getirebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Kadınlara her zaman öncelik tanımaya çalışıyoruz, çalışanlarımızın yüzde 50'den fazlası kadınlardan oluşuyor." dedi.

Konuşmaların ardından Yenigün ile Aydın işbirliği protokolünü imzaladı.

Kaynak: AA / Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ostim Organize Sanayi Bölgesi Ostim Organize Sanayi Bölgesi Organize Sanayi Bölgesi OSB Kadın Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Young Boys kalecisi kim, forvetinde, orta sahasında, defansında kim oynuyor? Young Boys teknik direktörü kim? Patrick Rahmen kimdir? Galatasaray Young Boys'a elenirse Avrupa Ligi'nden mi devam ediyor, GS elenirse ne oluyor? Young Boys ligde kaçıncı sırada? Young Boys kaç maç yaptı, sonuçları ne? Young Boys nerenin, hangi ülkenin takımı? Young Boys hangi ligde oynuyor? Fenerbahçe Young Boys maç yaptı mı? Fenerbahçe Young Boys kim eledi? Eren Erdem kimdir? Eren Erdem kaç yaşında, nereli? Eren Erdem neden istifa etti? Eren Erdem CHP'den istifa etti mi? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kaç defa katıldı? TABİİ canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TABİİ şifresiz izleme linki! TRT 1 canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 şifresiz izleme linki! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 20 Ağustos Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Okan Buruk cezalı mı, yedek kulübesinde neden yok? Okan Buruk neden ceza aldı? Davinson Sanchez neden yok, sakat mı? Davinson Sanchez Young Boys maçında yok mu? Okan Buruk basın toplantısı ne zaman saat kaçta, CANLI İZLE! Barış Alper Yılmaz neden yok, sakat mı? Barış Alper Yılmaz Young Boys maçında yok mu?
title