Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile OSTİM OSB arasında İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Programı işbirliği protokolü imzalandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile OSTİM Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) arasında kadınlar ve kız öğrencilere yönelik İstihdam Garantili Mesleki Teorik ve Pratik Eğitim Programı işbirliği protokolü imzalandı.

Bakanlıktaki imza törenine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan ve bakanlık yetkilileri katıldı.

Burada konuşan Yenigün, ülkelerin ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasının, kadınların hayatın her alanındaki katma değer yaratma çabalarıyla mümkün olduğunu belirterek, Türkiye'nin güçlü kadın, aile, toplum hedefiyle, son 20 yılda kalıcı düzenlemelere imza attığını söyledi.

Alınan önlemler ve teşviklerin, kadın istihdamında olumlu gelişmeler sağladığını ifade eden Yenigün, gelecek dönemde kadın eliyle fark yaratan üretim ve ticaretin geliştirilmesi amacıyla kadın girişimciliği alanındaki çalışmalara devam edileceğini anlattı.

Yenigün, kadınların girişimcilik beceri ve kapasitelerini arttırmak amacıyla "kadingirisimci.gov.tr" adıyla web sitesini de hayata geçirdiklerini belirterek, "Tüm bu çalışmaların yanı sıra bakanlığımız ve özel sektör işbirliğinde mühendis olmak isteyen kız öğrencileri her alanda destekleyerek, mesleğin örnekleri haline gelebilmeleri amacıyla 'Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'ni yürütüyoruz. Proje 2016'dan beri devam etmekte. Projenin üniversite programı kapsamında, mühendislik fakültelerinde eğitim alan toplam 931 kız öğrenciyi destekledik." diye konuştu.

"İstihdam edilme fırsatı elde edecekler"

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi arasında imzalanan işbirliği protokolüyle kadınların ve kız öğrencilerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi yoluyla istihdamlarının artırılmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Yenigün, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda imzaladığımız protokol ile kadınlara yönelik 'İstihdam Garantili Mesleki Teorik ve Pratik Eğitim Programı' oluşturulacak. Eğitim programını başarıyla tamamlayan katılımcılar, onaylı sertifika almaya hak kazanacak ve istihdam edilme fırsatı elde edecek. STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanlarının son sınıflarında öğrenim gören kız öğrencilere, OSTİM Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmaları ziyaret etme ve firmalarda staj yapma imkanı sunulacak. Bu protokolün imzası ile birlikte 'teknik çalışma grubunun' hızlıca oluşturulmasını ve bu kapsamda yürütülecek faaliyetlerin uygulamaya dönüşmesini diliyorum."

OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın da protokolün hayırlı olmasını temenni ederek, kadınların istihdama katılımına ilişkin, ekosistemlerinde birçok başlık olduğunu kaydetti.

Aydın, "Kadınları istihdamda, girişimcilikte en öne getirebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Kadınlara her zaman öncelik tanımaya çalışıyoruz, çalışanlarımızın yüzde 50'den fazlası kadınlardan oluşuyor." dedi.

Konuşmaların ardından Yenigün ile Aydın işbirliği protokolünü imzaladı.