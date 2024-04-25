Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dron operatörünün tekme attığı çocuğa destek verecek

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, Malatya'da 23 Nisan'da dron operatörünün tekme attığı çocuk ile ailesine psikososyal destek vereği, ailenin şikayeti üzerine açılan davaya müdahil olacağı belirtildi.

Malatya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını görüntüleyen Mustafa H., elindeki balonu drona çarpan 3'üncü sınıf öğrencisi Talha Ş.'ye tekme attı. Talha Ş.'nin ailesi şikayetçi olurken, Mustafa H., savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine Bakanlık ekipleri harekete geçti. Tekme atılan çocukla birlikte olaya şahit olan ablasının yanı sıra anneye de Bakanlık tarafından psikososyal destek verileceği, bunun yanı sıra ailenin şikayeti üzerine açılan davaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da müdahil olacağı bildirildi.