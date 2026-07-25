Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 81 ilde 23 bin 150 muhtara sosyal hizmet modellerini anlattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 81 ilde 23 bin 150 muhtara sosyal hizmet modellerini anlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşların sosyal hizmet ve sosyal yardım imkanları hakkında doğru şekilde bilgilendirilmesi, ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve uygun hizmet modellerine yönlendirilmesi amacıyla son iki ayda 81 ildeki 23 bin 150 muhtara sosyal hizmet modellerini anlattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşların sosyal hizmet ve sosyal yardım imkanları hakkında doğru şekilde bilgilendirilmesi, ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve uygun hizmet modellerine yönlendirilmesi amacıyla son iki ayda 81 ildeki 23 bin 150 muhtara sosyal hizmet modellerini anlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, Sosyal Risk Haritaları ve Aile Rehberi Sistemi kapsamında sosyal hizmet ve desteğe ihtiyaç duyan bireylerin erken dönemde tespit edilmesi, yaşadıkları çevrede kapsayıcı, erişilebilir ve sürdürülebilir destek mekanizmalarına yönlendirilmesi amacıyla yerel paydaşlarla işbirliğini güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, dış paydaşlar arasında yer alan muhtarların, Bakanlığın sosyal hizmet modelleri hakkında kurumsal olarak bilgilendirilmesi amacıyla İl Müdürlükleri koordinasyonunda "Muhtarlara Yönelik Bilgilendirme Toplantıları" düzenlendi.

Haziran-Temmuz aylarında düzenlenen toplantılarla Bakanlık, 81 ilde 23 bin 150 muhtara sosyal hizmet modellerini anlattı.

Toplantılarda muhtarlara, Bakanlığın sunduğu sosyal hizmet modelleri, sosyal yardım mekanizmaları ve Sosyal Hizmet Merkezlerinde yürütülen hizmetler hakkında kapsamlı bilgi verildi.

Öte yandan Aile Rehberi Sistemi kapsamında kurumsal işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen Aile ve Toplum Temelli Sosyal Destek Çalışmaları çerçevesinde de meslek personeli tarafından mahalle ziyaretleri gerçekleştirildi.

Bu ziyaretlerde muhtarlarla birebir görüşmeler yapılarak, Bakanlığın sosyal hizmet modelleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Bu ziyaretlerle sosyal hizmet ihtiyacı bulunan vatandaşların daha erken tespit edilmesi ve gerekli destek mekanizmalarının etkin ve hızlı bir şekilde devreye alınması hedefleniyor.

Bakanlık tarafından yürütülen bilgilendirme toplantıları ve saha ziyaretleriyle, kamu kurumları ile mahalle düzeyindeki işbirliğinin güçlendirilmesi, sosyal risklerin erken dönemde tespit edilmesi ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara zamanında, etkili ve bütüncül sosyal destek hizmetlerinin ulaştırılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Videosu 2 günde 100 milyon izlendi! Dünyanın gündemine oturan o kız konuştu

Videosuyla dünyada gündem olan o genç kız sessizliğini bozdu

Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor! Servet istediler

Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor
Hadise de Sedat Peker'e özendi

Hadise de Sedat Peker'e özendi
Arda Güler'e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler

Arda Güler'e büyük ihanet! Dünya yıldızları neler yapmış neler
İş yerini soyup hiçbir şey olmamış gibi çalıştı! Kameralar gerçeği ortaya çıkardı

300 tam altın kayboldu, gerçeği kameralar ortaya çıkardı
İstanbul'da yolcu otobüsü otomobile çarptı! 2'si ağır 30 yaralı

İstanbul'da feci kaza! Yolcu otobüsü otomobili biçti
Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e tebrik telefonu

Mansur Yavaş'tan sürpriz Özgür Özel hamlesi