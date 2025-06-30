Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Koruyucu Aile Günü Programı'nda konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2002 yılında başlatılan Gönül Elçileri Projesiyle, son iki yılda bin 470 çocuğumuzu daha koruyucu aile şefkatiyle buluşturduk.10 bin 657 çocuğumuz, 8 bin 917 koruyucu aile ile birlikte sevgiyle büyüdükleri bir aile ortamına kavuştu." dedi.

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Haziran Koruyucu Aile Günü Programı'nda yaptığı konuşmada, bugünün, çocuklara yuva olmanın değerini bir kez daha hissettikleri özel bir gün olduğunu söyledi.

Koruyucu Aile Günü'nün, yürekten bağlılığın, karşılıksız sevginin ve gerçek bir aidiyetin günü olduğunu dile getiren Göktaş, "Ülkemizin dört bir yanında siz kıymetli gönül elçilerimiz ve koruyucu ailelerimizle birlikte bu bağ, bu sevgi ve aidiyet her geçen gün daha da büyüyor. Ben her birinize emekleriniz için ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Göktaş, himayeleriyle "Gönül Elçileri Projesine" ilham veren, küresel bir iyilik hareketine dönüştüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a da şükranlarını arz etti.

Programda konuşma gerçekleştiren koruyucu aile yanında büyüyen Şeymanur'u örnek göstererek modele ilişkin değerlendirmede bulunan Göktaş, "Onun gibi binlerce evladımız, koruyucu ailelerinin sevgiyle açılan kapısından içeri adım attı. Devletimizin himayesinde olan pek çok çocuğumuz hayata yeniden tutundu. Çocuklarımız arasında sporun farklı dallarında madalyalar kazanan, sanatta yeteneğiyle hayranlık uyandıran, hayalleriyle geleceğe umut olan nice evladımız var. Hepsi, şefkatle büyütülmüş bir yüreğin, güvenle sarılmış bir çocuğun neleri başarabileceğini bizlere gösterdi." ifadelerini kullandı.

Koruyucu aileliğin, hizmet olmanın ötesinde, bir gönül seferberliği olduğunu dile getiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu seferberlik saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde güçlü bir sosyal dayanışma modeline dönüştü. 2002 yılında başlatılan Gönül Elçileri Projesiyle son iki yılda bin 470 çocuğumuzu daha koruyucu aile şefkatiyle buluşturduk. 10 bin 657 çocuğumuz, 8 bin 917 koruyu aile ile birlikte sevgiyle büyüdükleri bir aile ortamına kavuştu. Diğer yandan yürüttüğümüz farkındalık çalışmalarıyla toplumun tüm kesimlerini bu gönül hareketinin bir parçası olmaya davet ediyor, koruyucu ailelik kültürünü güçlendiriyoruz."

"Bu yıl geçici koruyucu aile modelini hayata geçirerek, yeni bir şefkat halkası oluşturduk"

Göktaş, TRT ile işbirliği içerisinde gerçekleştirdikleri "Ailem – Candan Yakın Kalpler" belgeselinin, şefkatle kurulan bağların, bir çocuğun hayatında neleri değiştirdiğini anlatması açısından çok kıymetli olduğunu belirterek, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çocukların geleceği için yeni bir programı başlattıklarını bildiren Göktaş, "Bu yıl geçici koruyucu aile modelini hayata geçirerek, yeni bir şefkat halkası oluşturduk. Bu modelle, çocuklarımızı kuruma yerleştirmeden ev ortamında, güvenli ve şefkatli bir bakım almalarını sağlıyoruz. Gerek personel gerek koruyucu aile eğitimlerimizle bu alandaki kapasitemizi güçlendirdik." açıklamasını yaptı.

Bu modeli, özellikle 0-6 yaş grubu çocuk kuruluşlarının yoğun olduğu illerde yaygınlaştırdıklarının bilgisini veren Göktaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu kapsamda, 13 pilot ilimizde tüm çalışmalarını bitirdiğimiz bu model ile, koruyucu ailelik sistemimizi daha kapsayıcı hale getirdik. Bu uygulamanın umut veren ilk adımını, bugün aramızda bulunan Asuman ve Serdar Akman çiftiyle attık. Kurban Bayramı arifesinde, henüz 16 günlük minik Asel bebeğimizi mutlulukla kucaklarına alarak Türkiye'nin ilk geçici koruyucu ailesi oldular."

Göktaş, geçen hafta İzmir'de 6 bebeği daha koruyucu ailelere teslim ettiklerini anlatarak, bu iyilik yolculuğunu büyütmeye, daha fazla çocuğu koruyucu ailelerle buluşturmaya devam edeceklerini vurguladı.

"Gönül Elçileri Projesi umut vadeden proje olarak takdir görmektedir"

Koruyucu aile hizmet modelinin, pek çok ülke tarafından büyük bir ilgiyle takip edildiğini ve hayata geçirildiğini ifade eden Göktaş, "Öyle ki bugün, Gönül Elçileri Projesi, başta UNICEF olmak üzere uluslararası kuruluşlar tarafından umut vadeden proje olarak takdir görmektedir. Saygıdeğer Hanımefendi, 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu kıymetli projeyi anlatarak, küresel bir seferberlik çağrısında bulundu. Azerbaycan ve Özbekistan, bu alandaki tecrübemizi örnek alarak koruyucu aile sistemlerini kurdu. 22-23 Mayıs'ta düzenlediğimiz Uluslararası Aile Forumu kapsamında da Koruyucu Aile Bildirisi'ni imzaya sunduk. 14 ülkenin bakanı bu tarihi metne imza atmasıyla koruyucu aile modelinde uluslararası dayanışmayı güçlendirdik." diye konuştu.

Göktaş, koruyucu aile modelini aile diplomasisinin kilit bir halkası haline getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu da gösteriyor ki, bizim bir çocuğa uzattığımız merhamet eli, sadece kendi sınırlarımız içinde değil. Uluslararası alanda ve gönül coğrafyamızda da iyiliğin, umudun ve dayanışmanın ışığına dönüştü. Bu anlamda, ailelerimizin çabası, sadece çocukların değil. Aynı zamanda insanlığın ortak vicdanına da dokunan evrensel bir mesaj haline geldi."

Göktaş, şunları kaydetti:

"2025 yılının, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından "Aile Yılı" olarak ilan edilmesi, tam da bu anlayışın bir tezahürüdür. Çünkü aile, bir toplumun mayası, bir medeniyetin temel taşıdır. ve biz biliyoruz ki, bir çocuğun yüreğine dokunan her aile, geleceğe kurulan en sağlam köprüdür. ve 2025 Aile Yılını, koruyucu aile sistemin daha da güçlenmesi ve yaygınlaştırılması için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 'Kimsesizlerin kimsesi olan devletimiz, çocuklarımızın sığınacağı yegane güvenli limandır. Devletimizin kanatları altındaki çocuklarımız 85 milyon vatandaşımızın ortak evladıdır.' Bu inançla, çocuklarımıza güzel bir gelecek sunmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz."

Koruyucu ailelerin, çocuklara iyilik yolunu açtığını kaydeden Göktaş, gösterilen her çabanın, iyiliği çoğaltan, umudu yeşerten, sevgiyi büyüten bir güç olarak ülkemize değer kattığını söyledi.

Göktaş, bugün ödül alan gönül elçilerinin başarılarının devamını diledi ve "Bu dayanışma halkasının tüm ilçelerimizde kaymakam eşlerimizle birlikte yaygınlaşmasını temenni ediyorum. Kalpten kalbe uzanan bu yolculukta emek veren, destek olan, yüreğini ortaya koyan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gönül Elçileri Projesi'nin bir iyilik dili, bir merhamet çağrısı ve bir gelecek vizyonu haline geldiğini aktaran Göktaş, "Ve bu vizyon, kıymetli desteklerinizle her geçen gün daha da büyüyor. Bu iyilik hareketine rehberliğiniz, merhametiniz ve zarafetinizle kattığınız eşsiz değer için şükranlarımı sunuyorum." dedi.

"Aile merkezli içeriklerimizi insanlarla buluşturmayı sorumluluğumuz olarak kabul ediyoruz"

TRT Genel Müdür Zahid Sobacı da kamu yayıncılığı vizyonlarının temellerini milli ve manevi değerler oluşturduğunu, aile kurumunu da bu değerlerin koruyucusu ve taşıyıcısı olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Sobacı, 2025'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Aile Yılı ilan edilmesinin söz konusu yaklaşımlarını pekiştirdiğini, bu doğrultuda kültürel kodlarla uyumlu milli ve manevi değerleri esas alan aile odaklı yayın ve yakınlara öncelik verdiklerini kaydetti.

Sobacı, "Toplumun temel direği olan aile kurumuna yönelik saldırıların giderek yoğunlaştığı, cinsiyetsizleştirme meselesinin küresel bir dayatmaya, kutsala ve fıtrata karşı savaşa dönüştüğü bir çağda aile merkezli, temiz ve nitelikli içeriklerimizi yalnızca milletimizle değil dünyanın dört bir yanından insanlarla buluşturmayı sorumluluğumuz olarak kabul ediyoruz. Çünkü inanıyoruz ki aileyi korumak toplumu ve insanlığı korumaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinasyonunda koruyucu aile hizmetinin yansımalarını ve yüreklere dokunacak hikayeleri 10 bölümden oluşan belgesel serisiyle ekrana taşıyacaklarının bilgisini veren Sobacı, şu ifadeleri kullandı:

"Belgeselimizde ülkemizin dört bir yanında 30 koruyucu ailenin gerçek hikayelerini anlatıyoruz. Bu belgeseli izleyenler koruyucu aile hizmetinin işleyişine dair pek çok soruya cevap bulacak. Sevginin, şefkatin, merhametin ve güvenin bir çocuğun hayatını nasıl değiştirdiğine tanık olacak ve aile temeli üzerinde yükselen medeniyetimize içkin değerleri yeniden hatırlayacaklar."