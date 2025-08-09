Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Evlenecek Gençlere Destek Projesi Nikah Törenine Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Evlenecek Gençlere Destek Projesi Nikah Törenine Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Bingöl'de 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' kapsamında nikah törenine katıldı ve genç çiftlere mutluluk diledi. Göktaş, evlilik öncesi eğitim programına katılan çiftin aile year'ı dolayısıyla aile ve gençlik fonundan faydalandığını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bingöl'de "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nden yararlanan çiftin nikah törenine katıldı.

Kentteki temasları kapsamında Bingöl Belediyesini ziyaret eden Göktaş, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile görüştü.

Göktaş, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nden yararlanan Abdullah Kızgın ve Hayru Nisa Tayğun çiftinin, belediyede düzenlenen nikah törenine iştirak etti.

Çiftin nikah şahitliğini yapan Göktaş, çifte mutluluk diledi.

Göktaş, bu sene "Aile Yılı" kapsamında Aile ve Gençlik Fonu'nu 81 ilde yaygınlaştırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çiftimiz de Aile ve Gençlik Fonu'ndan istifade eden gençlerimizden. Aynı zamanda 2 gün, evlilik öncesi eğitim programına katıldılar. Eminim ki orada da çok şey öğrendiler. Burada tabii ki evlilik iyi günde kötü günde kurulur. Ama aynı zamanda sevgiyle, merhametle de beslenilir. Ben bugüne kadar sizleri yetiştiren annenizi, babanızı da örnek aldığınıza eminim. Onlar da gayet mutlu ve sizleri öz güvenle yetiştirmiş. Bugün sizler bu mutlu yuvayı kurma gayreti içerisine girdiniz. Bizler de sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Biliyorsunuz, genç ve dinamik nüfusumuz azalıyor. Sizin gibi genç kardeşlerimizin güzel çocukları olmasını da inşallah dileyelim. İkinize de hayırlara vesile olsun."

Daha sonra Bakan Göktaş, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı

Alevlerin sardığı ilimizle ilgili beklenen haberi Bakan Yumaklı verdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız

Bakan Fidan ilk kez böyle konuştu: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
Hakkındaki iddia Akşener'i çileden çıkardı: Ben artık bıktım, kesinlikle yalan

Hakkındaki bomba iddia sonrası sessizliğini bozdu
Market Fiyatı uygulaması artık cep telefonlarında

Ucuz ürün için market market gezmeye son! Yeni uygulama hayata geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmaray'da 1 saat arayla 2 intihar vakası

İstanbul'da korkunç sabah! 1 saat arayla 2 intihar vakası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.