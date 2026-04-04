Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, AYSİT Vakfı 2. Toplumsal Fayda Ödül Töreni'nde konuştu Açıklaması

Göktaş, Pendik Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi'nde düzenlenen Anadolu'dan Yeryüzüne Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Vakfı (AYSİT) 2. Toplumsal Fayda Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, bir ailenin çocuğunu güçlü bir birey olarak yetiştirirken, aynı zamanda ülkenin geleceğini de şekillendirdiğini söyledi.

Bir çocuğun hayatına dokunmanın bazen sadece bir kapıyı aralamak gibi olduğunu ifade eden Göktaş, "Ama o kapıdan giren umut, zamanla bir ömrü, hatta nesilleri değiştirebilir. İşte bu yüzden koruyucu aile olmak, tam anlamıyla bir kelebek etkisidir. Küçük bir iyilikle başlayan bu yolculuk, bir çocuğun kaderini, bir ailenin hikayesini ve toplumun geleceğini dönüştüren büyük bir değişime dönüşür. Unutmayalım ki bir çocuğun kalbine dokunan her merhamet, yarının güçlü toplumunu inşa eden en kıymetli adımdır." diye konuştu.

Bakan Göktaş, 9 bin 152 koruyucu ailenin 10 bin 897 çocuğa sıcak bir yuva sunduğunu aktararak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Gönül Elçileri Projesi"nin koruyucu aile hizmetinin yaygınlaşmasını sağladığını belirtti.

Projenin, UNICEF'in iyi uygulama örnekleri arasında gösterildiğini dile getiren Göktaş, projenin aynı zamanda pek çok ülke tarafından örnek alınan bir model haline geldiğini kaydetti.

"Sivil toplum kuruluşlarımız koruyucu aile hizmetinin sahadaki en güçlü destekçileri olmuştur"

Göktaş, geçen yıl başlatılan geçici ve profesyonel koruyucu aile modelleriyle çocukların ihtiyaçlarına uygun bakım hizmetleri sunduklarını anlatarak, "Bu modelle, sadece 6 ay içinde 81 ilde 214 çocuğumuzu geçici ve profesyonel koruyucu aile hizmetlerinden yararlandırdık. Bu süreçlerin sonunda çocuklarımızı, süreli koruyucu aile, evlat edinme, biyolojik aileye dönüş veya kuruluş bakımı hizmetlerinden uygun olanına yönlendirdik." dedi.

Koruyucu aile hizmetini son derece önemli gördüklerini vurgulayan Göktaş, bunun bir çocuğa geçici destek vermenin ötesinde, ona aidiyet, kimlik ve umut kazandırdığını ifade etti.

Bakan Göktaş, özellikle okul çağındaki çocukların koruyucu aile yanında büyümesinin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çocukların eğitimlerine devam etmeleri, sağlıklı sosyal ilişkiler kurmaları ve kendilerini güvende hissederek gelişmeleri açısından büyük önem taşıyor. Bugün ödüllendirdiğimiz her hikaye, aslında bu hakikatin canlı bir karşılığıdır. Bir çocuğun hayata yeniden tutunmasını sağlamak kolay değildir. Bunun için güçlü bir vicdan gerekir. Sağlam bir irade, en çok da süreklilik gerekir. Koruyucu ailelerimiz, tam da bunu yapmıştır. Sivil toplum kuruluşlarımız koruyucu aile hizmetinin sahadaki en güçlü destekçileri olmuştur. Bizler de Bakanlık olarak çocuklarımızın kendisini değerli hissedeceği koruyucu aile hizmetimizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Çocuğun üstün yararı her zaman politikalarımızın merkezindedir."

"Koruyucu aile olarak bize bir torun daha vermiş oldu"

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, son zamanlarda toplumun yozlaşmasından kaynaklı birçok sorunla karşı karşıya kalındığını, bu sorunların sadece devlet kurumları eliyle çözülmesinin mümkün olmayacağını, sivil toplum kuruluşlarının da (STK) desteklerinin önemli olduğunu belirtti.

Belediye bütçesinden sosyal sorumluluk projelerine desteklerini artırdıklarını aktaran Cin, bakanlık ve STK'lerle de yakın işbirliklerinin sürdüğünü dile getirdi.

Bakan Göktaş ve AYSİT yönetimine teşekkür eden Cin, "Bir teşekkür de büyük kızıma sunmak istiyorum. Çünkü kendisinin iki tane evladı vardı. Ayrıca koruyucu aile olarak bize bir torun daha vermiş oldu." ifadelerini kullandı.

AYSİT Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Balat, koruyucu ailenin "yalnızca bir çocuğa yol açmak değil, ona yeniden güvenmeyi, sevilmeyi ve değerli olduğunu hissettirmek" olduğunu söyledi.

Koruyucu ailelerin sadece bir çocuğa kapı açmadığını, kalplerini de açıp hayatlarını paylaştıklarını dile getiren Balat, "Belki de en önemlisi 'Yalnız değilsin.' dediler. İşte bu yüzden bugün verilen ödüller aslında birer semboldür. Gerçek değer onların dokunduğu hayatlarda saklıdır." diye konuştu.

Emine Erdoğan'ın mesajının okunduğu programda Bakan Göktaş, konuşmaların ardından koruyucu ailelere plaketlerini takdim etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız'ın yanı sıra koruyucu aileler ve davetlilerin katıldığı program, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.