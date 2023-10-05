Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: 566 Bin Kişiye Evde Bakım Yardımı Yapıyoruz

Bakan Göktaş: Önceliğimiz, aile odaklı hizmetleri güçlendirmek

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ülkemizde yaşlı nüfus oranı ve yaşa bağlı olarak engelli birey sayısı artıyor. Bizim önceliğimiz, bakanlık olarak, aile odaklı ve toplum temelli hizmetlerimizi ve uygulamalarımızı güçlendirmektir. Bu kapsamda, evde bakıma destek, evde bakım yardımı, ev tipi sosyal hizmet kuruluşları ve gündüzlü bakım merkezlerimizi ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz" dedi.

Bakan Göktaş, Ankara'da 75'inci Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen 'Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Göktaş, engelli bireylerin haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda yasal, kurumsal ve uygulamaya yönelik yapılması gerekenleri; güçlü bir iş birliği, koordinasyon ve en önemlisi katılımcı bir anlayışla gerçekleştirdiklerini belirterek, "2030 Engelsiz Vizyonumuza verdiğimiz önem, 'Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nda kendini açıkça göstermektedir. Eylem planımızın ilk 6 aylık döneminde aldığımız çok kıymetli geri bildirimlerin de ışığında, kurul gündemimizi 'Uzun Süreli Bakım Güvence Sistemi' olarak belirledik. Tüm dünyada yaşanan demografik dönüşümden Türkiye de etkileniyor. Ülkemizde de yaşlı nüfus oranı ve yaşa bağlı olarak engelli birey sayısı artıyor. Bizim önceliğimiz, bakanlık olarak, aile odaklı ve toplum temelli hizmetlerimizi ve uygulamalarımızı güçlendirmektir. Bu kapsamda, evde bakıma destek, evde bakım yardımı, ev tipi sosyal hizmet kuruluşları ve gündüzlü bakım merkezlerimizi ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz" dedi.

'566 BİN KİŞİYE EVDE BAKIM YARDIMI ÖDÜYORUZ'

2006 yılından bu yana vatandaşlara evde bakım yardımı sunduklarını söyleyen Bakan Göktaş, "Engelli vatandaşlarımıza bakım hizmeti veren 566 bin kişiye evde bakım yardımı ödemesi yapıyoruz. Evde bakıma destek pilot uygulamamız ile kendi evlerinde yaşamlarını sürdüren engelli bireyleri ve bakım veren aileleri destekleyerek bakım yükünü paylaşıyoruz. 3 ilde sürdürdüğümüz pilot uygulamamızı ülke genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Ülke genelinde 171 gündüzlü bakım merkezimizde engelli ve yaşlı bireylere yönelik gündüz bakım hizmetinin yanı sıra sosyal, kültürel faaliyetler ile danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Ayrıca engelli ve yaşlıların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda sunduğumuz yatılı bakım hizmetlerini de insan onuruna yakışır şekilde sürdürüyoruz. Bakanlığımıza bağlı 107 engelsiz bakım merkezi ve 309 özel engelli bakım merkezinde yaklaşık 36 bin engelli bireye bakım hizmeti sunuyoruz. Kanunda belirtilen kriterleri taşıyan engelli bireyler için özel bakım merkezlerine bakanlığımız bütçesinden ödeme yapıyoruz. Bakanlığımıza bağlı 168 huzurevinden yaklaşık 14 bin 500 yaşlı vatandaşımız yararlanıyor. Tabii ki bu bizim bakanlığımıza düşen kısım; işin bir de sağlık, ekonomik ve sosyal güvenlik, sosyal hayata katılım gibi boyutları da elbette bulunuyor. Tüm bu alanlar etkili ve çok taraflı iş birliğini gerektirdiği gibi yaşam boyu ve bütüncül anlayışla uzun süreli bakım sistemini de işaret ediyor. Uzun süreli bakım sistemi, engelli ve yaşlı bireylerin bireysel ihtiyaçlarının değerlendirilmesi sonucu tespit edilen sosyal ve sağlık hizmetleri ile kişisel destekleri kapsıyor. Birey odaklı, toplum temelli, kaliteli, insan onuruna yaraşır ve sürdürülebilir 'Uzun Süreli Bakım Güvence Sistemi'nin oluşturulması çok önemli hale gelmiştir. Bu bakımdan 'Uzun Süreli Bakım Güvence Sistemi'nin kurulması; 11'inci Kalkınma Planı'na, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'na ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na alınmıştır" diye konuştu.

'ALT ÇALIŞMA GRUBU KURULACAK'

Toplantının ardından ilgili tarafların katılacağı uzman düzeyinde teknik bir çalıştay gerçekleştireceklerini belirten Bakan Göktaş, "Bu konuda uluslararası alanda oluşturulmuş sistemler var. Her hizmet alanımızda olduğu gibi bu alanda da hem akademik çalışmalar hem de saha örneklerini yakından takip ediyoruz. Bizim amacımız ülkemizin değerleriyle uyumlu, devamlılığı olan, vatandaşlarımızın faydasını gözeten, ülkemize özgü bir sistemi kurmaktır. Bu toplantı ve çalıştay iş birliği ve ortak akla verdiğimiz önemin bir sonucu. Kurulumuz bünyesinde bir alt çalışma grubu kurulacak, modele ilişkin ayrıntılı bir çalışma yapılacak ve aralık ayındaki kurul toplantımız aynı gündemle gerçekleştirilecek. Uzun Süreli Bakım Güvence Sistemi'nin altyapısının oluşturulmasına yönelik bu çalışmaların çok yararlı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından basın kapalı devam eden toplantıda, kişinin engelliliğinden kaynaklı gereksinimi olan bireysel destekler için kapsayıcı ve sürdürülebilir bir finansman sistemi kurulması amacıyla 'Uzun Süreli Bakım Güvence Sistemi'nin oluşturulmasına ilişkin çalışmalar ele alınacak.