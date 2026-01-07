Memur-Sen Kadınlar Komisyonu "Aile Eğitim Programı" düzenledi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, "Aile içerisinde sağlıklı ilişkilerin temeli, güven, paylaşım ve açık bir iletişim üzerine kurulur. Birbirimizi dinlemek, duygularımızı paylaşmak, birbirimizi anlamak için zaman ayırmak aile bağlarını hiç kuşkusuz güçlendirir." dedi.

Madak, Memur-Sen Kadınlar Komisyonu tarafından sendika genel merkezinde düzenlenen "Aile Eğitim Programı"ndaki konuşmasında, programda, aile içi iletişim, olumlu anne-baba becerileri ve mahremiyet eğitimi gibi çeşitli konuların ele alınacağını söyledi.

Ailenin, bireyin dünyayla bağını kurduğu ilk yer olduğunu belirten Madak, şunları kaydetti:

"Aile içerisinde sağlıklı ilişkilerin temeli, güven, paylaşım ve açık bir iletişim üzerine kurulur. Birbirimizi dinlemek, duygularımızı paylaşmak, birbirimizi anlamak için zaman ayırmak aile bağlarını hiç kuşkusuz güçlendirir. Ancak günümüzde hızlı yaşam temposu bazen bizleri birbirimizden uzaklaştırabiliyor. Aile eğitimleri sadece bilgi vermek için değil, birbirinizi daha iyi anlamanız, evliliğinizi ve çocuklarınızla olan bağlarınızı güçlendirmek için var. Bu eğitimler evlilik öncesinden başlayarak aile içi iletişimimizi derinleştirmeyi, anne baba becerilerimizi desteklemeyi ve sizlere hayat yolculuğunuzda rehber olmayı amaçlıyor. Sahada olduğunuz her güzel bildirim bize gösteriyor ki bu yol hepimiz için değerli ve anlamlı."

Madak, günümüzde ailelerin karşılaştığı sorunların çeşitlendiğini ve aileyi korumanın hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Toplumda aile yapısını güçlendirmek adına Bakanlık olarak yürütülen çalışmaları anlatan Madak, "Her zaman yanınızda olmaya, sizleri dinlemeye ve sizlerle birlikte güçlü ve huzurlu aile olmanın teminatı olmaya devam edeceğiz. Çünkü güçlü aileler, güçlü toplumun temelidir. Unutmayalım ki sevgiyle beslenen, dayanışmayla güçlenen ve bağlılıkla ayakta duran en kıymetli hazinemiz hiç kuşkusuz ailedir. Bugün burada başladığımız bir yolculuk sadece bireyleri değil, toplumumuz ve ülkemizin geleceği adına yapılan değerli bir yatırımdır." ifadelerini kullandı.

"Aileyi bütün olarak görmek gerekiyor"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da Kadınlar Komisyonu'nun, 2018 itibarıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması gerektiğini beyan etmesi üzerine o dönemde eleştirildiklerini, ancak bugün ne kadar haklı olduklarının anlaşıldığını ifade etti.

Aileye yönelik çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini dile getiren Yalçın, "Aile denildiğinde muhatap yalnızca kadınlarmış gibi algılanıyor. Halbuki aile denince erkekleri de sürecin içerisinde değerlendirmek ve aileyi bir bütün olarak görmek gerekiyor." dedi.

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın da modern çağın gürültüsü içinde sesi giderek kısılan aileyi yeniden tahkim etmenin iradesini ortaya koymaya çalıştıklarını kaydetti.