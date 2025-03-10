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Tarih netleşti! Aile hekimleri, Türkiye genelinde iş bırakıyor

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Aile Hekimliklerinde çalışan doktor, ebe ve hemşireler 14 Mart Tıp Bayramı'nda Türkiye genelinde iş bırakma eylemi gerçekleştirecek. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Kandemir "Hekimler kendi imkanlarıyla bina bulamazsa, sözleşme feshi bile gündeme gelebilir. Aile hekimlerinin ne iş güvencesi ne de kamu binası güvencesi var" dedi.

Aile Hekimliklerinde çalışan doktor, ebe ve hemşireler 14 Mart Tıp Bayramı'nda birçok sağlık sendikasının desteğiyle iş bırakma eylemi gerçekleştirecek.

Türkiye genelinde yapılacak iş bırakma eylemine ilişkin konuşan AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, sağlık çalışanlarının giderek artan sorunlarına dikkati çekerek, Sağlık Bakanlığı'nın uyarılara rağmen gerekli düzenlemeleri yapmadığını vurguladı.

"BİNASIZ OLAN SANAL ASM'LER BOŞ KALIYOR"

Aile hekimlerinin iş güvencesinin olmaması, kamu binası desteği verilmemesi ve artan maliyetlerin hekimlerin sırtına yüklenmesi nedeniyle sistemin sürdürülemez hale geldiğini belirten Kandemir, "Bakanlık, aile hekimliği birimlerini artıracağını söylese de hekimleri, aile sağlığı ebe ve hemşireleri bu alanı tercih etmiyor. İzmir'de yapılan ek yerleştirmelerde 20 aile hekimliği birimi açıldı ancak hiçbirine başvuru dahi olmadı. İzmir gibi büyük bir kentte dahi Aile Hekimliği birimleri boş kalırken diğer illerde tablonun aynı olduğunu düşünmek hiç de zor olmayacaktır. Binasız olan sanal ASM'ler boş kalıyor. Bu, sağlık sisteminin alarm verdiğinin en büyük göstergesidir" dedi.

"KAMU BİNASI BULUNMUYOR, HEKİMLERE 'BAŞINIZIN ÇARESİNE BAKIN' DENİYOR"

İzmir, Balçova'da 7 birimli bir Aile Sağlığı Merkezi'nin (ASM) uygun olmadığı gerekçesiyle tahliye edildiğini hatırlatan Kandemir, "Meslektaşlarımıza kamu binası tahsis edilmediği gibi, 'Kendi başınıza yeni bir yer bulun ya da başka yere gidin' deniyor. Hekimler kendi imkanlarıyla bina bulamazsa, sözleşme feshi bile gündeme gelebilir. Aile hekimlerinin ne iş güvencesi ne de kamu binası güvencesi var" dedi.

"VATANDAŞ, ÖZEL SAĞLIK SİSTEMİNE MECBUR BIRAKILACAK"

Sağlık Bakanlığı'nın mevcut yönetmelikte düzenleme yapmamakta ısrar ettiğini vurgulayan Kandemir, "Vatandaşın nitelikli ve erişilebilir sağlık hizmeti alması giderek zorlaşıyor. Aile hekimliği sistemi güçlendirilmezse, kamudan sağlık hizmeti almak neredeyse imkansız hale gelecek. Biz, hastalarımızın özel sağlık sistemine mahküm edilmesini istemiyoruz" dedi.

"YENİ VE ADİL BİR YÖNETMELİK ŞART"

Taleplerinin çok açık olduğunu belirten Kandemir, "Bu işi asıl yapanlar olarak STK'larla birlikte yeni bir yönetmelik oluşturulmalı. Hem sağlık çalışanlarının özlük hakları korunmalı hem de vatandaşın nitelikli sağlık hizmetine erişimi güvence altına alınmalı. 14 Mart Tıp Bayramı'nda, meslek onurumuz ve halk sağlığının geleceği için iş bırakma eylemiyle bu taleplerimizi bir kez daha yüksek sesle dile getireceğiz" dedi.

Tarih netleşti! Aile hekimleri, Türkiye genelinde iş bırakıyor
Kaynak: ANKA / Güncel
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Tarih belli oldu! Aile hekimleri, Türkiye genelinde iş bırakıyor
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Her iş bıraktıklarında maaşlarından ciddi kesintiler oluyor, siz halkı mağdur etmeye iş bırakmaya devam edin, devlette her birinizden en az 15 bin lira kessin..

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Haber Yorumlarıhsn src:

150 bin liraya yakin para alıyorlar, hasta başına, para alıyorlar. Maaşları milletvekili maaşını geçti. Hala eylem diyorlar. Tahlil yapmaktan baska yaptıkları bişi Yok.. gidiyorsalar gitsinler

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Haber YorumlarıOrhan kara:

abi şu aile hekimi saçmalığına bir an önce son verilmesi lazım ya hiç bir işe yaramayan sistem ilaç yazmaktan aciz bir yapı kaldırın gitsin komple

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Haber YorumlarıÖzkan Bulut:

Sız bilmezsiniz biz eskiden hastanede senet imzaliyorduk çakal şimdi nakit ödüyor haaaa

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Haber YorumlarıRıdvan Doğan:

grev hakkı polise , askere de olsun o zaman. olur mu ?

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Haber YorumlarıAli:

eskiden tüp kuyruğu vardı :))))

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Haber YorumlarıAyhan erdem:

Her neyee olsa para varda her mahhalledeki sağlık acaklarınamı para yok bina almak için resmen ozeli teşfık ve vatandaşı ozele yonlendırmek zaten bu AKP zengınden yana mustehaktır sıze

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Haber Yorumlarınuri tunca:

Komple bırakın bence, ne iş yaparsınız ilaç yazmaktan başka, yasal sorumluluk yok sabah 9 veya 10 da aç dükkanı 4 de kapat hastaneye sevk et, bence hastanelere bir birim açılsın ve orda ilaç yazma yeri bölümü kurulsun yeter. Daha ne kadar maaş alacaksınız, daha 3 yılda villa sahibi oluyorsunuz.

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Fetocu ilan edilirler.

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Haber YorumlarıYarasamemed:

Ulan bı sadace ilaç yazıyonuz hastanedeki cerrahlar ne yapsın ayıp ayıp

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