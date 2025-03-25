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Aile hekimleri için yeni düzenleme başladı

Aile hekimleri için yeni düzenleme başladı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aile hekimlerine ilişkin yeni düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı. Işıkhan, "Aile hekimlerinin reçete edebildiği geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısını artırdık, birçok ilacın rapor süresini uzattık" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aile hekimlerine ilişkin yeni düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatarak "Aile hekimlerinin reçete edebildiği geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısını artırdık, birçok ilacın rapor süresini uzattık" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Işıkhan, aile hekimlerinin yazdığı ilaçların süresinin uzatıldığını belriterek şu ifadeleri kullandı.

AİLE HEKİMLERİNİN YAZDIĞI İLAÇLARIN SAYISI ARTIRILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle;

  • 5'i kanser ilacı olmak üzere 16 ilacı geri ödeme kapsamına aldık.
  • Aile hekimlerinin reçete edebildiği geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısını artırdık, birçok ilacın rapor süresini uzattık.
  • Aile hekimleri ve iç hastalıkları uzman hekimlerinin rapor düzenleyebileceği ilaç sayısını artırdık.

İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum.

Aile hekimleri için yeni düzenleme başladı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Raporlu ilacım varsa aile hekimi yazdırabilmeli onu

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

bu ülkedeki sağlık hizmetleri, abd de dahi yoktur. bunu yurtdışında yaşayan vatandaşlar bizzat yaşıyor. sağlık sigortası olmadan ölsen de hastaneler yüzüne bakmıyor batıda. bizim ülkede 3/5 gün randevu alamayınca kıyameti koparıyorlar. kaldı ki türk tabpler birliğinin GÖREV ALANI TERÖR OPERASYONLARI MI Kİ BİR DE UTANMADAN TSK kimyasal silah kullanıyor diye iftira atıyor. ve bunlar kimin adamı. hepimiz biliyoruz chp nin. hangi konuda olursa olsunlar vallahi bizden değiller, vatansever değiller

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