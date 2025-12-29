Haberler

'Çevrim içi psikolojik destek ve aile danışmanlığı' 7 pilot ilde başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çevrim içi psikolojik destek ve aile danışmanlığı hizmetlerini 7 ilde pilot olarak başlattı. Bu hizmetle aile bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesi hedefleniyor.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailelerin danışmanlık ve psikososyal destek hizmetlerine erişimini artırmak amacıyla çevrim içi psikolojik destek ve aile danışmanlığı hizmetini 7 ilde, pilot olarak hayata geçirdi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamasına göre; Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nda (2024-2028) yer alan 'aile odaklı sosyal politika ve hizmetlerin etkinliğinin artırılması' amacı ve 'danışmanlık ve psikososyal destek hizmetlerinin niteliğinin artırılması' hedefi doğrultusunda çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, aile danışmanlığı, boşanma süreci danışmanlığı, evlilik öncesi danışmanlık ve bireysel danışmanlık hizmetleri; 81 ilde il müdürlükleri, sosyal hizmet merkezleri ve ihtisaslaşmış aile danışmanlığı birimleri aracılığıyla ücretsiz olarak sunuluyor.

TEKNOLOJİ TEMELLİ YENİ UYGULAMALAR

Öte yandan hizmetlerin erişilebilirliğini artırmak amacıyla teknoloji temelli yeni uygulamalar da geliştiriliyor. Hizmetler, gizlilik ve güvenlik ilkeleri esas alınarak çevrim içi platformlar üzerinden yürütülüyor. Böylece bireylerin ve ailelerin bulundukları yerden uzman personel eşliğinde psikolojik destek alabilmeleri kolaylıkla sağlanıyor. Hizmetin yaygınlaştırılmasıyla aile içi iletişim sorunları erken dönemde tespit edilecek. Böylece çatışmalar daha etkili şekilde yönetilebilecek. Ayrıca anne baba olma becerilerinin güçlendirilmesi ve çocukların sağlıklı gelişiminin desteklenmesi hedefleniyor. Bu uygulamayla toplumda aile bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Pilot çalışma kapsamında, Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesini temsilen Adana, İzmir, Erzurum, Şanlıurfa, Ordu, Sivas ve Sakarya illeri belirlendi. Pilot uygulama ile çevrim içi danışmanlık hizmetlerinin ülke geneline yaygınlaştırılmadan önce daha etkin bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Başvurular e-Ailem sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar https://psikodestek.aile.gov.tr/ adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor.

