AİHM, Aysel Tuğluk'un Tutukluluğunu Hukuka Aykırı Buldu

Eski milletvekili Aysel Tuğluk'un iki yıllık tutukluluk süresini hukuka aykırı bulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'yi 16 bin euro tazminat ödemeye mahküm etti.Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ( Aihm ) tarafından, Aysel Tuğluk'un iki yıl süren tutukluluğunun hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle 16 bin euro manevi tazminata mahküm edildi.

Bir dönem Demokratik Toplum Partisi (DTP) Eş Başkanlığı, ardından Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunan eski Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk, Türk yargısı tarafından PKK ile ilişki içinde olduğu öne sürülen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) kapsamındaki konuşma ve faaliyetleri nedeniyle 2016 yılının Aralık ayında tutuklanmış ve 2018'de terör örgütüne üye olmak suçundan on yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Tuğluk 2022 senesinde ise sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edildi.

Aihm'in ilgili karar metninde, Tuğluk'un tutukluluğunun hukuki olmadığı ve tutuklanmasına neden olan hakkındaki suçlamaları ispat edecek delillerin ortaya konamadığı dile getirildi. Mahkeme ayrıca, Aysel Tuğluk'un tutuklanmasının "siyasi muhalefeti bastırmak ve demokratik çoğulculuğu sınırlamak" amacı taşıdığını ve OHAL (olağanüstü hal) dönemindeki durumun bu ihlalleri haklı çıkaramayacağını bildirdi.

Kararın ardından X hesabından bir mesaj yayınlayan DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Aysel Tuğluk kararı, sadece bir kişi için değil; düşüncesi, kimliği ve sözü nedeniyle cezalandırılan herkes için verilmiş bir 'adalet kararıdır.' Ancak öte yandan bu karar, Aysel Tuğluk'un yaşamından çalınan yılları, yitirdiği sağlığını ve daha nicesini hatırlatmıştır! Geç gelen adaletin bir insanın nasıl büyük zararlara maruz kaldığını ortaya koymuştur! Adaletin tecelli etmesi için daha kaç ihlal gerekiyor! ya da daha kaç insanın hayatının yok edilmesi bekleniyor!" ifadelerini kullandı:

Türkiye AİHM'de açılan davalarda son yıllarda birçok kez insan hakları ihlalleri sebebiyle mahküm olmuştu. AİHM, 47 ülkenin altında imzası bulunan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırılıkları takip etmekle yükümlü bir mahkeme. Ankara söz konusu sözleşmeyi 1954 yılında imzalamıştı.

AFP / ET,BK