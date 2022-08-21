Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu: 27 Lira Kurum Üzüm Fiyatı ile Ancak 1 Litre Mazot Alınabiliyor

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, 27 lira olarak açıklanan çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatının üreticileri hayal kırıklığına uğrattığını belirtti. Bakırlıoğlu, “Maliyet artışları çok fazla. Gübre yüzde 300, zirai ilaç yüzde 400, mazot yüzde 240 artmış. En az artan işçilik o bile yüzde 100 arttı. 2020 yılında fiyatı 12,5 lira olan bir kilo kuru üzümle 2 litre mazot alınabiliyordu. 2021 yılında 1,7 litreye düştü. 2022 yılında açıklanan 27 lira kurum üzüm fiyatı ile ancak 1 litre mazot alınabiliyor” açıklamasını yaptı.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, 27 lira olarak açıklanan çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatının üreticileri hayal kırıklığına uğrattığını belirtti. Bakırlıoğlu, "Maliyet artışları çok fazla. Gübre yüzde 300, zirai ilaç yüzde 400, mazot yüzde 240 artmış. En az artan işçilik o bile yüzde 100 arttı. 2020 yılında fiyatı 12,5 lira olan bir kilo kuru üzümle 2 litre mazot alınabiliyordu. 2021 yılında 1,7 litreye düştü. 2022 yılında açıklanan 27 lira kurum üzüm fiyatı ile ancak 1 litre mazot alınabiliyor" açıklamasını yaptı.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Manisa'da, 27 lira olarak açıkladığı çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatı ile ilgili açıklama yaptı. Bakırlıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendirmeleri yaptı:

"Recep Tayyip Erdoğan'ın Manisa'ya kadar gelerek açıkladığı çekirdeksiz kuru üzüm fiyatı üzüm üreticilerinde hayal kırıklığı yarattı. AKP iktidarı boyunca hiç yüzü gülmeyen çiftçimiz yine beklediğini bulamadı. Ziraat odalarının ortalama 25 TL maliyet çıkarmasına rağmen 9 numara kuru üzümün fiyatı 27 lira olarak açıklandı. Bu rakam beklentilerin çok altında kaldı. Çünkü dolar bazında geçen yıldan bir farkı yok. 2019-2020 yıllarında açıklanan kuru üzüm fiyatı 1,7 doların üzerindeydi. 2021 ve 2022 yılarında 1,5 dolar seviyesinde kaldı. Görüldüğü üzere dolar bazında üzüm fiyatı düşüşte. CHP olarak çekirdeksiz kuru üzüm fiyatının en az 2 dolar olması gerektiğini dile getirdik. Üreticinin talebi de bu yöndeydi. Çünkü geçen yıl sadece 50 kuruş artışla 13 lira olarak açıklandı. Bu fiyat maliyetin bile altında kaldı ve üzümcü zarar etti. Oysa en az 17 lira olması gerekiyordu. Cumhurbaşkanı geçen sene olması gereken fiyat üzerinden bir artış yapmış olsa bizim söylediğimiz, üreticinin de talep ettiği 35 TL rakamına ulaşıyoruz.

"2022 YILINDA AÇIKLANAN 27 LİRA KURUM ÜZÜM FİYATI İLE ANCAK 1 LİTRE MAZOT ALINABİLİYOR"

Neden 35 lira olması gerektiğini defalarca dile getirdik. Çünkü maliyet artışları çok fazla. Gübre yüzde 300, zirai ilaç yüzde 400, mazot yüzde 240 artmış. En az artan işçilik o bile yüzde 100 arttı. 2020 yılında fiyatı 12,5 lira olan bir kilo kuru üzümle 2 litre mazot alınabiliyordu. 2021 yılında 1,7 litreye düştü. 2022 yılında açıklanan 27 lira kurum üzüm fiyatı ile ancak 1 litre mazot alınabiliyor. Bu basit hesapla bile üzüm üreticisi zararda. Geçen yıl maliyetin altında kalan fiyatlar yüzünden bağlarını kökleyen çiftçileri görmüştük. Maalesef yine bağlarını kökleyen üzüm üreticisi çiftçilerle karşılaşacağız.

"TMO PİYASADA HERKESİN 9 NUMARA DEDİĞİ ÜZÜME 8 NUMARA DİYECEK DOLAYISIYLA FİYAT KIRACAK"

Cumhurbaşkanı TMO'nun 9 numara kuru üzümü 27 liradan alacağını ilan etti ama işletmeler bu rakamın çok altında alım yapacaklar. Her sene aşina olduğumuz olayları yine yaşayacağız. TMO piyasada herkesin 9 numara dediği üzüme 8 numara diyecek dolayısıyla fiyat kıracak. Alım yerleri kısıtlı olduğu için birçok üretici TMO ya ulaşamayacak, ulaşanlar ise günler sonrasına randevu alacaklar, uzun kuyruklara katlanmak zorunda kalacaklar. Daha şimdiden üreticinin bağındaki üzüme fiyat biçen bağlantı yapan ihracatçı mal almak için iştahlı olmayacak. Neden olsun ki? TMO sonuçta aldığı malı gene ihracatçıya satacak. Geçen sene TMO 1,5 dolara aldığı üzümü 1 dolara ihracatçıya satmıştı. Benzer süreçleri tekrardan yaşayacağız.

"AÇIKLANAN FİYATIN ÇOK ALTINDA BİR FİYATA ÜZÜM SATMAK ZORUNDA KALACAĞIZ"

Kuru üzüm sektöründe sıkıntı gerçekten her geçen gün daha da artıyor. Geçmişte piyasayı TARİŞ belirledi. En büyük aktör durumunda olan TARİŞ rekoltenin tek başına yüzde otuzunu alabiliyordu. Şimdi 10 bin ton üzüm alıp çekiliyor. Piyasadaki aktör sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Piyasa hızla tekelleşmeye doğru gidiyor. Bir tröst oluşmuş durumda. Çekirdeksiz sultaniye üzüm, kuru üzüm bilhassa bölgemiz için önemli. Bu konuyu bir devlet politikası olarak ele almamız gerekiyor. Müdahale alımlarının yeterli olmadığını gördük. Geçen sene elli kuruşluk artışla 13 lira fiyat açıklanmıştı. On üç liraya üzüm satan insan yok neredeyse. Bu senede benzer manzaralar yaşayacağız. Açıklanan fiyatın çok altında bir fiyata üzüm satmak zorunda kalacağız.

"CHP İKTİDARINDA UYGULAYACAĞIMIZ TARIM DESTEKLEME POLİTİKALARIMIZLA HEM ÜRETİCİMİZ KAZANACAK HEM DE VATANDAŞ GIDAYI UCUZA TÜKETECEK"

Recep Tayyip Erdoğan Tarım Kredi Marketlerdeki fiyatları indirim talimatı vereceğine, Tarım Kredinin sattığı ve çiftçinin kullandığı gübrenin, ilacın fiyatını indirin talimatı verse zaten maliyetler düşer ve üretici de tüketici de memnun kalır. Sadece market fiyatını indirin, etin fiyatını indirin dendiği zaman zararı hep çiftçiye üreticiye, yetiştiriciye dokunuyor. Çiftçimiz üreticimiz sabretsin. Az kaldı. Dostlarımızla birlikte bu iktidarı ilk seçimde gönderiyoruz. CHP iktidarında uygulayacağımız tarım destekleme politikalarımızla hem üreticimiz kazanacak hem de vatandaş gıdayı ucuza tüketecek. Manisalı üzüm üreticimizin de yüzü gülecek."