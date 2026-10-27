Ahmet Özhan ve İhsan Özer, AKM'de düzenlenen vefa konserinde buluştu

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, topluluğun kurucu sanat yönetmeni ve Devlet Sanatçısı Ahmet Özhan ile uzun yıllar topluluğun sanat yönetmenliği ve şefliğini üstlenen İhsan Özer'in bir araya geldiği özel bir konser verdi.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren topluluk, "Vefa, Miras ve Yeni Dönem" başlıklı konserle Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

Topluluğun kurucu sanat yönetmeni Ahmet Özhan'ın onur konuğu olduğu gecede, uzun yıllar sanat yönetmenliği ve şeflik görevlerini yürüten İhsan Özer yer aldı. Bu yıl görevini Bahri Güngördü'ye devreden Özer, yıllarca emek verdiği toplulukla şef olarak aynı sahneyi paylaştı.

Sanat yönetmenliğini Güngördü'nün üstlendiği konser, İhsan Özer'in müzikal kariyerinin anlatıldığı video gösterimiyle başladı.

Konserin birinci bölümünde Özer'in şefliğinde "Kopuzdan Günümüze: Orta Asya'dan Anadolu'ya Uzanan Müzikal Yolculuğumuz" kısmında "Ergenekon Şarkısı", "Rast Peşrev" ve "Kar-ı Muhteşem", "Kuruluştan Kurtuluşa" başlıklı kısımda Mehter Takımı eşliğinde "Mahur Mehter Marşı" ve "Hücum Marşı" seslendirildi.

Konserin ilk bölümünde ayrıca "Yurttan Sesler" kısmında türküler, "Surre Alayı" kısmında ilahiler, "Çanakkale Destanı" kısmında ise o döneme dair yazılmış Çargah, Hüseyni ve Rast Türkü dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Konserin ikinci bölümünde sahneye çıkan Ahmet Özhan da İhsan Özer'in bestelerine imza attığı "Anadolu Evliyaları" ve "Ramazanname" ile "Mevlana'nın Dilinden" kısmında eserleri yorumladı.

"Büyük çabalarla ama büyük bir aşkla onlarca yıl çalıştık"

Özhan, sahnede yaptığı konuşmada, "Zaman akıp gidiyor. Ömür bize zaman içerisinde verilmiş küçücük bir an. Bu ana bir ömür diyoruz. Her şey dün gibi. Tasavvuf müziği çalışmaları, benim küçüklüğümden beri içinde olduğum bir şey. Fakat konservatuvarda da gördük, rahmetli Sabahattin Volkan gelirdi, meşk ederdik." dedi.

Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfının bir derya olduğunu ve burasının öneminin sonradan farkına vardıklarını dile getiren Özhan, şunları kaydetti:

"Yolumuz oraya düşünce, bir deryayı seyre daldık. Netice itibariyle konserlerde tasavvuf müziğine talip oldum. O zamana kadar öyle bir şey yoktu. Çok önceden konserlerde değil ama halkın arasında evlerde, mevlütlerde ilahiler okunurmuş. Araya büyük bir zaman girmiş, (tasavvuf müziği) kaybolmuş, unutulmuş, deforme olmuş. Daha sonra bu alanda eserler derlendi, toparlandı koskoca bir külliyat oluşturuldu. Netice itibariyle bu devletimizin hoşuna gitti. Sonra 'Kültür ve Turizm Bakanlığı şemsiyesi altında bir topluluk kuralım.' dediler ve İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu kuruldu. Allah'a hamdü senalar ederim. Oranın da kurucu sanatkar olma talihine kavuştum, elhamdüllah. Büyük çabalarla ama büyük bir aşkla onlarca yıl çalıştık. Ben 25 yıl çalıştım. Sonra bana 'seni prosedür gereği emekli ediyoruz' dediler. Bununla birlikte sevgili kardeşim çok büyük bir bestekar İhsan Özer bayrağı devraldı. Hamdolsun benden aldığı bayrağı çok daha süratli koşarak, rekor kırarak bir menzile getirdi ve zaman gereği İhsan kardeşim de bu sene emekli oldu. Biz de bu konseri ona vefa konseri olarak düzenledik."

Yoğun ilgi gösterilen konser, yaklaşık 2 saat sürdü.

Kaynak: AA