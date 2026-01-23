Ahmet Özer'e "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası

İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, aynı suçtan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevi'nin karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuksuz sanık Özer ile avukatları katıldı.

Duruşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bazı il ve ilçe belediye başkanları ile çok sayıda izleyici de hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, bir önceki celse verdiği sanık Özer hakkında "silahla terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemli mütalaasını yeniden talep etti.

Savunma yapan Özer, bugün önemli ve tarihi olabilecek bir karar duruşmasının yapıldığını söyledi.

Şimdiye kadar yapılan celselerde iddianameye dayalı suçlamaların, toplanan deliller ve tanık ifadeleriyle çürütüldüğünü öne süren Özer, "Özgeçmişim, yayınlarım, konuşmalarım terörle yan yana getirilemez. Mütalaada, iddianamedeki iddialar ileri sürülmeye devam etmiştir. İddia makamının, savunmamı dikkate almaması esef vericidir. Bütün haklarım ihlal edildi. Lehe olan deliller dosyaya konulmadı." iddiasında bulundu.

Özer, daha tutuklanmadan terör örgütü üyesi gibi lanse edildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ben terörü benimseyecek adama benziyor muyum? 64 yaşından sonra belediye başkanı olunca mı örgüt üyesi oldum? Bu akla vicdana sığmaz. Ben irademi kimseye, hele de bir terör örgütüne teslim etmedim. Bu durum yapmış olduğum işlere de hakarettir. Bilim insanı ve barışsever bir yurttaş olarak terör dahil, her türlü fiilin karşısında oldum."

Kendisinden terör örgütü üyesi çıkmayacağını, kendisinin cezalandırılmasının ortak payda ile barışı yok edeceğini ve kardeşliğe darbe vurulacağını öne süren Özer, kendisinin Türk, Kürt, bilim insanı ve kanaat önderi olduğunu anlattı.

Özer, "Ben ve avukatlarım iddiaları çürüttük. Halimi anlattım size. Bu çerçeve içerisinde bundan sonraki söz sizin ve vicdanınızın sesidir. Bazen bir karar, bir ülkenin daha iyi bir yol almasına katkı sağlayabilir." diye konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ahmet Özer'in "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, terör örgütünün, varlığını sürdürebilmesi ve temel amacı olan sözde "demokratik özerkliği" hayata geçirebilmesi için insan kaynağı ve finansal destek gibi iki temel devamlılığa ihtiyacı olduğu belirtilmişti.

Örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik askeri operasyonlar ve belediyelerin bütçelerinden örgüte maddi destek sağlanmasının kayyum uygulaması gibi diğer yöntemlerle akamete uğratıldığına dikkati çekilen iddianamede, örgütün yeni strateji geliştirmek zorunda kaldığı vurgulanmıştı.

Şüpheli Özer'e yönelik iletişim dinlemesi neticesindeki HTS kayıtları aktarılan iddianamede, 23 Kasım 2023 ve 23 Ocak 2024 arasındaki görüşmelerde 135 suç unsuruna rastlandığı bilgisi verilmişti.

İddianamede, "Hermes" isimli gizli tanığın ifadesinde, Özer'in örgütün Avrupa yapılanmasında görevli üst düzey örgüt mensubu Cemal Kavak'la Esenler'de bir evde görüştüğü, terör örgütü faaliyetleri nedeniyle ceza alan bir akrabasının yurt dışına kaçırılması için yardım istediğini söylediği aktarılmıştı.

Örgütün sözde güncel KCK Yürütme Konseyi Üyesi Zübeyir Aydar'la görüntülü konuşan Kavak'ın, Özer'i "Değerli bir dostumdur, bizdendir. Aktif bir şekilde çalışmalarımızı yürütmektedir." şeklinde tanıttığını dile getirdiği kaydedilmişti.

Kavak'ın, görüntülü görüşmeden sonra Özer'e kırsal faaliyetlere katılacak hücre evlerinde bulunan gençlerin maddi ihtiyaçları olduğunu söyleyip para talep ettiği, şüphelinin de iş insanı tanıdıklarının olduğunu ve kendisinin de buna katkı sunacağını söylediği gizli tanığın ifadesinde yer almıştı.

Özer'in, birkaç gün sonra Kavak'ın evine gelerek, yüklü miktarda parayı kendisine teslim ettiğini aktaran gizli tanık, ifadesinde kendisinin yaklaşık 5 yıllık asgari ücrete denk gelen parayı bizzat sayanlardan biri olduğunu anlatmıştı.

Gizli tanığın, bu parayla Lice, Van ve Mardin Nusaybin üzerinden ayrı ayrı olmak üzere 10'a yakın örgüt mensubunun kırsal alana gönderildiğini, bunun bir kısmının ulaşım ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için örgüt mensuplarına verdiğini aktardığı ifade edilmişti.

Ahmet Özer'in PKK/KCK silahlı terör örgütünün üst düzey yöneticileri tarafından açıklanan "kent uzlaşısı" stratejisi kapsamında mevcut siyasi konjonktürden de faydalanıp, gerçek siyasi görüş ve görüntüsünü gizlemek amacıyla batı illerindeki belediyelerden Esenyurt Belediyesine gönderilip, görevlendirildiğinin altı çizilen iddianamede, Özer'in siyasi tutum ve davranışlarının üst düzey örgüt yöneticilerinin talimatına göre şekillendiğine işaret edilmişti.

İddianamede yer alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda Özer'in haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan işlem gören kişilere çeşitli miktarda para aldığı ve gönderdiğinin belirlendiği de kaydedilmişti.

Raporda, Özer'in hesabına 29 Mart 2024'te karşı tarafı bilinmeyen ancak "efektif yatan Muhammed Sertaç Özçoban talimatla yatıran" işlem açıklamasıyla o dönemki kurla 1 milyon 289 bin 480 liralık giriş olduğu da belirtilmişti.

İddianamede, Özer'in silahlı terör örgütüyle süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arz edecek şekilde organik bağ kurarak terör örgütü üyesi olduğu iddia edilerek, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.