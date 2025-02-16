Ahmet Mercan'ın Hayatı ve Mücadelesi Anıldı

YediHilal Derneği tarafından şair ve yazar Ahmet Mercan'ın anlatıldığı "Kalemden İlhamla: Ahmet Mercan" programı düzenlendi.

Üsküdar Hüdayi Konferans Salonu'ndaki etkinlikte, Mercan'ın hayatı ve mücadelesi, dostlarının şahitlikleriyle ele alındı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan, Ömer Karaoğlu ve Mustafa Enesoğlu moderatörlüğündeki programda, Temel Hazıroğlu, Erhan Erken, Kenan Yabanigül, Şadi Çarsancaklı ve Şevket Hüner Mercan'la olan anılarını paylaştı.

YediHilal Akil Adamlar Heyeti üyesi Ahmet Mercan'ın kaleme aldığı ezgiler, sahnede sanatçılar tarafından seslendirildi.

"Türkiye'nin içinden geçtiği inişli yokuşlu serencamı da birlikte paylaştık"

Etkinliğin açılışında konuşan YediHilal Derneği Başkanı Samet Paçacı, Ahmet Mercan'ın dava ve dert sahibi bir yazar olduğuna dikkati çekerek, "Bugün Akil Adamlar Heyeti üyesi olan Ahmet Mercan ağabeyimizin dostlarının şahitliğini, mücadelesini ve kaleme aldığı eserleri birlikte konuşacağız." dedi.

Mercan'ın son 40 yıldır eserler ortaya koyan üretken bir yazar olduğunu işaret eden Paçacı, dillere pelesenk olan marşların ve ezgilerin Ahmet Mercan'ın kaleminden satırlara döküldüğünü söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan müzisyen ve akademisyen Ömer Karaoğlu da Mercan'la dostluklarının 40 yılı aştığını belirterek, "Sanat yolculuğumuzda Ahmet ağabey ile hem yaptığımız çalışmaların düşünsel arka planını, fıkhını, icrasını ve pek çok boyutunu dertleşe dertleşe yürüdük. Ahmet Mercan'ın pek çok şiiri güfte olarak eserlere can verdi." ifadelerini kullandı.

Mercan'la tanıştığında henüz lise öğrencisi olduğunu aktaran Karaoğlu, "Türkiye'nin içinden geçtiği inişli yokuşlu serencamı da birlikte paylaştık. Türkiye'nin siyasi anlamda sancılı dönemlerinde bir şeyler yapma konusunda hep bir araya geldik. YediHilal Derneği bugün böyle bir şey düşündü, yaşarken bir dostu hep birlikte anıyoruz. Bir şahsın anılması gibi sınırlamamak lazım bir şahsiyet ve dönem hikayesini anlatıyoruz." şeklinde konuştu.

Karaoğlu, böyle organizasyonların devamının gelmesi gerektiğine de değinerek, Mercan'ın kültür insanı olmasının yanı sıra insan hakları savunucusu olarak da çok önemli faaliyetler yürüttüğünü ifade etti.

"Ahmet Mercan, gönül gözümü açan insanlardan biridir"

Müzisyen Hakan Aykut, bazı insanların ömrüne güzel işler sığdırarak kitleleri harekete geçirecek, hayatın akışına yön verecek etkili işler yaptıklarına işaret ederek, "İşte Ahmet Mercan ağabey de bu güzel insanlardan biridir. Yapımcısı olduğu müzik camiasındaki çalışmalarda, iyiyi kötüden ayırt edecek bir mekanizma oluşturmak için çok çabaladı." diye konuştu.

Grup Genç solisti İzzet Okumuş ise Ahmet Mercan'ın bir yanıyla çocuksu bir yanıyla bilge bir şahsiyet olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Yanına gittiğinizde enerjisiyle sizi etrafına çekmeyi başaran biriydi. Rabbim hayırlı ve uzun ömürler versin diye dua ediyorum. Ahmet ağabeyin bizim söylediğimiz şarkılarda da çok büyük emekleri var. Kalemine kuvvet versin diyorum. Ahmet Mercan, gönül gözümü açan insanlardan biridir. Yazdıklarıyla ve hayatıyla izi olan birisi, Allah kalemine bereket versin."

Sergi açılışı ve belgesel gösteriminin yer aldığı programda, katılımcılara Ahmet Mercan'ın yeni kitabı hediye edildi.

Ahmet Mercan

Şair ve yazar Ahmet Mercan, 13 Mart 1956'da Bayburt'ta doğdu. İstanbul'da grafikerlik, editörlük, Selam Dergisi Yazı İşleri Müdürlüğü, İnsan Hakları Araştırmaları Dergisinin Yayın Yönetmenliğini yaptı.

Yazı ve şiirleri 1984'ten itibaren Özgür ve Bilge, Bilgi ve Düşünce, Yedi İklim, İmza, Özülke, Kardelen, Düş Çınarı, Kitap Dergisi ve Kültür Dünyası, Özgür İrade, Selam ve Umran dergilerinde yayımlandı.

Mercan, Pamuk Bulut Ormanı adlı oyunu 2000'de İstanbul Şehir Tiyatrolarında sahnelendi. Otuzdan fazla radyo oyunu, çeşitli radyolarda seslendirildi.

Radyofonik oyun tarzında çok sayıda oyun yazan ve yöneten Mercan'ın, elliyi aşkın şiiri çeşitli sanatçılar tarafından bestelendi, Marmara FM ve Akra FM radyolarında "Mercan Kayalıkları" adıyla kültür programları hazırladı ve sundu.

Mercan, Mazlum-Der Genel Başkan Yardımcılığı, İstanbul Şube Başkanlığı yaptı, 28 Şubat döneminde başörtüsü eylemlerinin organize edilmesinde ve hak ihlallerine karşı mücadelede aktif görev aldı.