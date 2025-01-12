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Ahmet Kaya'nın Şarkılarıyla Duygu Dolu Bir Gece

Ahmet Kaya'nın Şarkılarıyla Duygu Dolu Bir Gece
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İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu, Ahmet Kaya'nın unutulmaz eserlerini sahneye taşıdı. Konsere katılan solistler, Kaya'nın özgün müziğinin önemine dikkat çekti. Dinleyiciler, Ahmet Kaya'nın şarkılarına coşkuyla eşlik etti.

"Özgün Müzikte Bir Portre: Ahmet Kaya" konserinde Ahmet Kaya'nın şarkıları seslendirildi.

İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu tarafından Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda verilen konserde, Jülide Karan, Ezgi Eyüboğlu ve Mehmet Kılınç solist olarak yer aldı.

Eyüboğlu, konser öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahmet Kaya'nın Türkiye'de birçok insan tarafından sevilen bir isim ve özgün müziğin öncülerinden olduğunu söyledi.

Konser için çok güzel eserlerin seçildiğini dile getiren Eyüboğlu, "Provalarımız da çok güzel geçti, hepimiz özenle hazırlandık. Eminim ki seyircilerimiz çok mutlu olacak bugün bizlerle." dedi.

Ahmet Kaya'nın şarkılarını seslendirmenin heyecan verici olduğunu ifade eden Eyüboğlu, "Onun yaptığı şeyi yapabilmeye çalışmak çok büyük emek istiyor. İnsanların vereceği tepki önemli. Güzel yorumlayabilecek miyiz diye düşündüm. Çok güzel bir deneyim olacak benim için." diye konuştu.

"Onun kimliğine yakın bir şeyler yapabilmek zor"

Solist Mehmet Kılınç, "Ahmet Kaya, nevi şahsına münhasır bir ses, kişilik ve ülkemizde özgün müziğin öncülerinden. Kendisinin bize bıraktığı mirası, güzel şarkılarını halkımızla buluşturuyor olmaktan ve bunu Bakanlığımızın bünyesinde yapıyor olmaktan çok mutluyum, gururluyum." ifadesini kullandı.

Dinleyicilere güzel bir akşam dileyen ve konsere büyük rağbet gösterildiğini belirten Kılınç, "Ahmet Kaya şarkıları, ülkemizde birçok kişinin bildiği şarkılar. 'Kum Gibi', 'Nereden Bileceksiniz?' gibi şarkılar çok fazla halkımız tarafından dinlenilmiştir ki ben de bu şarkıları dinleyerek büyüdüm." dedi.

Ahmet Kaya'nın benzeri olarak bir şey yapabilmenin zor olduğuna işaret eden Kılınç, "Onun kimliğine yakın bir şeyler yapabilmek zor ama bizler de kendimizce kendi yorumumuzu az çok katarak bu akşama güzel bir renk katmak istiyoruz." diye konuştu.

Kılınç, dinleyicilerin şarkılara eşlik ediyor olmalarının muazzam bir duygu yoğunluğu yaşattığını dile getirdi.

"Ahmet Kaya dinleyicisi tüm şarkılara eşlik ediyor"

Solist Jülide Karan ise Ahmet Kaya'nın şarkılarını çocukluğundan beri dinlediğini ve neredeyse bütün şarkılarını ezbere bildiğini ifade ederek, "Çok büyük duygular söz konusu. Yani o duyguların eşliğinde hem bize kazandırdıkları, öğrettikleri var hem de bakış açımızı biraz daha duygusal olarak değiştirmemize sebep oldu. Çok kıymetli bir bestekar, kıymetli bir müzisyen." dedi.

Ahmet Kaya konserine gelen seyircilerin de çok kıymetli olduğunu vurgulayan Karan, "Ahmet Kaya izleyicisi biraz daha duygu dolu geliyorlar ve tüm şarkılara eşlik ediyorlar. Büyük bir koro oluyoruz. Bu tabii çok büyük bir heyecan, güzel bir duygu yani. Bizim için güzel, onlar için de eminim çok güzeldir." diye konuştu.

Sanat yönetmenliğini Bora Kayalar'ın üstlendiği konserde, "Öyle Bir Yerdeyim ki", "Hani Benim Gençliğim", "Nereden Bileceksiniz", "Saza Niye Gelmedin", "Kum Gibi" ve "Şafak Türküsü"nün de aralarında bulunduğu şarkılar seslendirildi.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
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