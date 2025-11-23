Ahmet Hamdi Tanpınar Belgeseli 'Biyografilm' Programında İncelendi

Sinema ile biyografi arasındaki ilişkiye odaklanan "Biyografilm" program serisinin beşincisinde Ahmet Hamdi Tanpınar Belgeseli konuşuldu.

Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, 1986 tarihli TRT yapımı belgesel film, senaristi ve yönetmeni Mesut Uçakan ile birlikte değerlendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Rami Kütüphanesi ile Biyografi Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen programda filmden özel kesitler izlenirken, Tanpınar'ın çok yönlü edebi kişiliğinin sinemaya aktarılma biçimi, biyografik anlatının imkanları ve uyarlama sürecinde karşılaşılan zorluklar üzerine kapsamlı bir söyleşi gerçekleştirildi.

Tanpınar'ın düşünce dünyasının sinemaya yansımaları konuşuldu

Yönetmen, senarist ve yapımcı Mesut Uçakan, hem dönemin kültürel atmosferine hem de Tanpınar'ın düşünce dünyasının sinemaya yansımalarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Moderatörlüğünü Dilruba Kılıç Kocaışık'ın yaptığı oturumda, 1980'li yıllar Türkiye'sinin kültürel bağlamında ortaya çıkan biyografik yapımların sinema tarihindeki yeri de tartışıldı.

Biyografi araştırmaları, Türk sineması, edebiyat uyarlamaları ve kültürel bellek alanlarına ilgi duyan araştırmacı ve izleyicilerin katıldığı programın, bu alanlarda yürütülen çalışmalara katkı sunması hedefleniyor.