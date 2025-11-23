Haberler

Ahmet Hamdi Tanpınar Belgeseli 'Biyografilm' Programında İncelendi

Ahmet Hamdi Tanpınar Belgeseli 'Biyografilm' Programında İncelendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Biyografilm' program serisinin beşincisinde, Tanpınar'ın belgeseli Mesut Uçakan ile değerlendirildi. Etkinlikte, edebi kişiliğinin sinemaya yansıması ve biyografik anlatımın zorlukları tartışıldı.

Sinema ile biyografi arasındaki ilişkiye odaklanan "Biyografilm" program serisinin beşincisinde Ahmet Hamdi Tanpınar Belgeseli konuşuldu.

Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, 1986 tarihli TRT yapımı belgesel film, senaristi ve yönetmeni Mesut Uçakan ile birlikte değerlendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Rami Kütüphanesi ile Biyografi Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen programda filmden özel kesitler izlenirken, Tanpınar'ın çok yönlü edebi kişiliğinin sinemaya aktarılma biçimi, biyografik anlatının imkanları ve uyarlama sürecinde karşılaşılan zorluklar üzerine kapsamlı bir söyleşi gerçekleştirildi.

Tanpınar'ın düşünce dünyasının sinemaya yansımaları konuşuldu

Yönetmen, senarist ve yapımcı Mesut Uçakan, hem dönemin kültürel atmosferine hem de Tanpınar'ın düşünce dünyasının sinemaya yansımalarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Moderatörlüğünü Dilruba Kılıç Kocaışık'ın yaptığı oturumda, 1980'li yıllar Türkiye'sinin kültürel bağlamında ortaya çıkan biyografik yapımların sinema tarihindeki yeri de tartışıldı.

Biyografi araştırmaları, Türk sineması, edebiyat uyarlamaları ve kültürel bellek alanlarına ilgi duyan araştırmacı ve izleyicilerin katıldığı programın, bu alanlarda yürütülen çalışmalara katkı sunması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
Zehirlenme vakaları patladı! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu

Tablo ağırlaşıyor! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu
Motorine 2 lira 44 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Dev indirim geliyor
Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı: Lider olarak doğmuş bir evlattı, sınıf başkanıydı

Öğretmeni Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

Jenerik krizi seti karıştırdı: Doğukan Güngör resti çekti!
Osimhen ve Onyekuru'nun maç sonu görüntüsü tepki çekti

Maç sonuna damga vuran an! Tepki yağıyor
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

Jenerik krizi seti karıştırdı: Doğukan Güngör resti çekti!
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! Duyan kulaklarına inanamıyor
Eddie Murphy'nin en büyük pişmanlıkları reddettiği filmler

Ünlü komedyenden itiraf: O 3 filmi reddetmemeliydim!
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na destek: Çoban ateşi çoktan yakıldı

Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına destek
Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Devlet Başkanı'nın ekstresi ülkeyi karıştırdı, striptiz kulübü de var!
Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertici

Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertir
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
TikTok'ta büyük kepazelik: Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı

Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.