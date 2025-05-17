Ahmet Gökhan Sarıçam Bakanları Ziyaret Etti

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

Sarıçam, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretlerde Sarıçam kent hakkında bakanlara bilgi verdi.