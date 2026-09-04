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Ağıralioğlu'ndan Davutoğlu soruşturmasına sert tepki

Ağıralioğlu'ndan Davutoğlu soruşturmasına sert tepki
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Ahmet Davutoğlu hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin, 'Türkiye'nin ihtiyacı daha fazla korku, daha fazla yasak, daha fazla soruşturma değil; daha fazla hukuk, daha fazla hürriyet ve daha güçlü bir demokrasidir' dedi. Bu tür soruşturmaların demokrasiyi büyütmeyeceğini, Türkiye'yi 'demokrasi ayıplı ülkeler ligine' düşüreceğini belirtti.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile hakkında soruşturma başlatılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, pazartesi günü saat 15.00'te şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesi'nde ifade verecek olmasına ilişkin, " Türkiye'nin ihtiyacı daha fazla korku, daha fazla yasak, daha fazla soruşturma değil; daha fazla hukuk, daha fazla hürriyet ve daha güçlü bir demokrasidir. Böyle soruşturmalar demokrasimizi büyütmez; Türkiye'yi demokrasi ayıplı ülkeler ligine düşürür" dedi.

Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile hakkında soruşturma başlatılan Ahmet Davutoğlu, Pazartesi günü saat 15.00'te şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesi'nde ifade verecek. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"DEMOKRASİ SADECE SİZİN SÖZ SÖYLEME HAKKINIZ DEĞİLDİR"

"AK Parti kendi kuruluş hikayesini hatırlamalıdır. Şiir okuduğu için hapse girmiş bir Cumhurbaşkanı'nın yönettiği ülkede, fikrini söylediği için partisinin kapatılması istenmiş bir Cumhurbaşkanı'nın iktidarında; üstelik 5 yıl önce yapılmış bir konuşmadaki sözleri nedeniyle insanların soruşturma tehdidiyle karşı karşıya kalması kabul edilemez. Demokrasi, yalnızca sizin söz söyleme hakkınız değildir. Size karşı olanın da, sizi eleştirenin de, sizin gibi düşünmeyenin de söz söyleme hakkıdır. Dün kendiniz için istediğiniz hukuku bugün başkalarından esirgeyemezsiniz. Bir taraftan çocuklarımızın katiline konuşma hakkı sağlanmasının yollarının arandığı bir zeminde, diğer taraftan insanların yıllar önce söyledikleri sözler nedeniyle soruşturmalara muhatap edilmesini hatırlatmaktan dahi hicap duyuyoruz.

"BÖYLE SORUŞTURMALAR DEMOKRASİMİZİ BÜYÜTMEZ"

Türkiye'nin ihtiyacı daha fazla korku, daha fazla yasak, daha fazla soruşturma değil; daha fazla hukuk, daha fazla hürriyet ve daha güçlü bir demokrasidir. Böyle soruşturmalar demokrasimizi büyütmez; Türkiye'yi demokrasi ayıplı ülkeler ligine düşürür. Anahtar Parti olarak milletimize sözümüz; siyasi düşüncenin ve fikir hürriyetinin soruşturma konusu olmadığı bir Türkiye'dir."

Kaynak: ANKA
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