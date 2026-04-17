Ahmed Şara: Suriye'nin kuzeyi yabancı askerlerden boşalmış durumda

SURİYE Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, "Entegrasyon için aralık ayında genel bir anlaşma imzalandı. ABD de bu anlaşmanın tarafıydı. Entegrasyon gerçekleşmeye devam ediyor. Amerikan askeri üssüne bağlı son askeri araç ayrıldı. Fransızların ve Rusların da askerleri bulunuyordu orada. Suriye'nin kuzeyi yabancı askerlerden boşalmış durumda" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF2026) başladı. Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da forumda konuşmacı olarak yer aldı. Moderatörlüğünü Alican Ayanlar'ın yaptığı programda Şara, soruları yanıtladı.

Bölgenin zor bir dönemden geçtiğini belirten Ahmed Şara, "Tarihin tamamında, özellikle son yüzyılda bölgemiz olağanüstü bir durumdan geçiyor. Ben de Allah tarafından yazılmış bu durumun parçasıyım. Bu olağanüstü problemlere olağanüstü çözümler üretmemiz gerekiyor. Bu bölgenin tüm halkları adına bu zor dönemde sorumluluk almaya çalışıyorum. Suriye, tarih boyunca çatışmaların yaşandığı bir bölge. Çoğu zaman bir dünya gücünün tarafında olmaya zorlandı. Artık bu seçeneklere mahkum değiliz. Hem Rusya hem ABD hem Çin hem İngiltere ile çok dengeli bir ilişki kurmaya çalışıyoruz. Suriye için yeni bir tarih çizmeye çalışıyoruz. Biz çatışmaların posta kutusu olmaktansa stratejik güvenliğin sağlanması adına bir yatırım haline gelmek istiyoruz" dedi.

'İRAN'A ZARAR GELMESİ BİZE DE OLUMSUZ YANSIYACAKTIR'

İran'a karşı gerçekleştirilen saldırılarda taraf olmadıklarını belirten Şara, "Suriye, 14 yıl boyunca İran saldırısına maruz kaldı, eski rejime destek oldu. Bütün bu olumsuz geçmişe rağmen İran'a karşı saldırıda taraf olmadık. İsrail, ABD ve İran arasındaki bu çatışmanın ortaya çıkmaması için çokça adımlar attık. İran'a zarar gelmesi bize de olumsuz yansıyacaktır. Bölgenin tamamında istikrar olsun istiyoruz. Trump'ın Lübnan savaşını durdurmak için çabalarını destekliyoruz. Bu bölgede benzer çatışmaların çıkmaması için çaba gösteriyoruz. Bu çatışmaların atmosferinde çıkarımızı düşünmek bencillik olacaktır. Suriye'nin birçok çatışmaya meydan olması bizi yordu. Kimyasal silahların saldırısına maruz kaldı. Bu yüzden taraf olmak istemiyoruz. Bu çok doğal bir süreçtir. Stratejisi belli olmayan savaşların bize bir faydası olmayacaktır. Suriye'nin uzak durması en sağlıklı olandır" diye konuştu.

'BİR DEVLETİN GOLAN TEPELERİ'NDE HAK İDDİA ETMESİ YERSİZDİR'

İsrail işgali altında olan Golan Tepeleri'ne ilişkin konuşan Şara, "Bir devletin Golan Tepeleri'nde hak iddia etmesi yersizdir. Bu devletin değil, halkın hakkıdır. Amerika, İsrail adına orayı tanıdı. Trump'ın yaptığı gibi bunun uluslararası hukuk nezdinde karşılığı yoktur. Uluslararası kamuoyu Suriye'nin toprağı olduğunu tanıyor. 134 ülke Golan'ın topraklarının Suriye'nin olduğunu ve işgal altında olduğunu tanıyor. Eski rejimin düşmesiyle İsrail eski anlaşmayı ihlal etti. Yeni bir anlaşma için çalışıyoruz. Yeni kural ve şartların belirlenmesi adına adımlar atıyoruz. Eğer bunu başarırsak uzun vadeli bir müzakere süreci başlatacağız Golan Tepeleri'nin durumunu netleştirmek adına" dedi.

'5 YILA İHTİYAÇ DUYAN BİRÇOK KONUYU İLK 1 YIL İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRDİK'

Anayasa için çalışmaların devam ettiğini belirten Şara, "Bizim SDG ile yaptığımız anlaşmaya sadık kalınmadı. Entegrasyon için aralık ayında genel bir anlaşma imzalandı. ABD de bu anlaşmanın tarafıydı. Entegrasyon gerçekleşmeye devam ediyor. Amerikan askeri üssüne bağlı son askeri araç ayrıldı. Fransızların ve Rusların da askerleri bulunuyordu orada. Suriye'nin kuzeyi yabancı askerlerden boşalmış durumda. SDG'nin tamamen feshedilip Suriye ordusuna entegrasyonu devam ediyor. Şu an çatışma gerektirecek bir durum yok. Bütün taraflar Suriye'nin istikrarını istiyor. Geçiş hükümetinden sonra seçim dönemine girdik ve Suriye Millet Meclisi kuruldu. Yakın zamanda ilk toplantısını yapacak. Anayasa için çalışmalar devam ediyor ve hepsi referanduma tabi olacak. 5 yıl sonra ne halde olmak istediğimize odaklanacak. Meclisin kurulmasını amaçlıyorduk. Ekonomik olarak kurumlaştırılması, uluslararası ilişkilerimizin normalleştirilmesi için ilk adımları atarak yaptırımları kaldırdık. 5 yıl içerisinde Suriye nüfus sayımına ihtiyaç duyacak. Suriye'nin içinde ve dışarıya çok büyük göç hareketi yaşandı 14 yıl içerisinde. Devletin toprak bütünlüğünü sağlamlaştırmamız gerekiyor. 5 yıla ihtiyaç duyan birçok konuyu ilk 1 yıl içerisinde halkın da desteğiyle gerçekleştirdik" diye konuştu.

'POLİTİZE EDİLMİŞ BİR YARDIM ALMAK İSTEMİYORUZ'

Birçok ülkenin Suriye topraklarını kullanarak ihracatını yaptığını belirten Şara, "Yeniden inşa politikasını yatırımlara dayalı bir vizyonda belirlemek istiyoruz. Altyapıların, yatırım atmosferinin güçlendirilmesi gerekiyor. Bu şekilde yatırımları çekebilecek atmosfer olacak. Birçok yardım vaadi aldık ama hiçbirisi gerçekleşmedi. Suriye, geleceğe yönelik sağlam adım atmak için yardımlara ihtiyaç duyan bir ülkedir. Kendimize yetecek bir seviyeye ulaşmak istiyoruz. Politize edilmiş bir yardım almak istemiyoruz. Suriye'yi çatışmadan uzak tutup yatırım için uygun hale getirdik. Suriye'de bazı ülkelerin birçok amacı vardı ve Suriye sadece kendi hedeflerini gerçekleştirmek için platform haline gelmişti. Suriye'de yatırım fırsatları çeşitlilik arz ediyor. Bütün dünyanın gözü burada. Birçok ülke Suriye topraklarını kullanarak ihracatını yapıyor. Türkiye ve Körfez'in arasında köprü haline gelmek için önemli adımlar atıyoruz. Biz uluslararası ortaklarımızla bir çıkar ortaklığı üzerine konuşuyoruz. Suriye'nin istikrarı herkes için iyi olacaktır" diye konuştu.

'SURİYE GELECEĞİNİ GEÇMİŞİNE DAYANARAK ÇİZECEKTİR'

Suriye'nin birçok fırsat ve potansiyel taşıdığını söyleyen Şara, "Suriye, tarihten İpek Yolu güzergahında bulunan bir ülke. Suriye hem orta hem ağır sanayide yetkinlik kazanmış. Suriyeliler göçe zorlanmasından ötürü birçok ülkede bulundu. Bunların hepsi bir potansiyel haline gelmiştir ve bu insanlar ülkelerine dönecek. Suriye bir tarım ülkesi aynı zamanda. Suriye stratejik konumunu geçici olarak kaybetmiş olabilir ama yeni dönemde bu potansiyeli faydaya dönüştürmek gerekiyor. Artık sadece söylemde değil, eyleme de dönüştürmüş durumdayız. Suriye, Suriye'ye benzeyecek. Suriye tarihi açısından, insanlığın tanıdığı en büyük başkenti barındırıyor. Barışçıl şekilde iç içe yaşama kültürünün ilk yaşandığı yerdir. Suriye kendi medeniyetini, tarihini, asaletini hayata geçirecek. Medeniyetlerin, kültürlerin buluşma noktasıydı. Eğitim doğuya ve batıya ihraç ediliyordu. Birçok yanlış politika sonucunda bir izolasyon süreci yaşadı. Artık Suriye geleceğini geçmişine dayanarak çizecektir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı