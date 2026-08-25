AHESEN: Yeni yönetmelik binlerce sağlık çalışanını işsiz bırakabilir

(İZMİR) - Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) görev yapan ebe, hemşire ve tıbbi sekreterlerin, Sağlık Bakanlığı'nın yeni yönetmeliği nedeniyle işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığını ileri sürerek, acil düzenleme çağrısında bulundu.

AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, yeni yönetmelikle ASM'lerde esnek mesainin kaldırılmasının, A, B ve C grubu ASM'lerde ek personel çalıştırılmasını sağlayan mevcut sistem açısından ciddi sorun yaratabileceğini savundu. Kandemir, çalışma saatlerine ilişkin yeni kriterlerin karşılanamaması halinde ASM'lere sağlanan ek ödeneklerin kesilebileceğini, bunun da binlerce ebe, hemşire ve tıbbi sekreterin işsiz kalmasına yol açabileceğini belirtti.

Ödeneğin kesilmesinin yalnızca ASM çalışanlarını değil, doğrudan vatandaşın aldığı sağlık hizmetini de etkileyebileceğine işaret eden Kandemir, "Ek personel istihdamının sürdürülememesi, aile sağlığı merkezlerinde verilen hizmetin niteliğini ve vatandaşın sağlık hizmetine erişimini olumsuz etkileyebilir" dedi.

"CARİ GİDER ÖDEMELERİ ARTIŞLARI KARŞILAMIYOR"

ASM'lerde yaşanan sorunun yalnızca yeni yönetmelikle sınırlı olmadığını, aile hekimlerine merkezlerin işletilmesi için verilen cari gider ödeneklerinin de artan maliyetler karşısında yetersiz kaldığını belirten Kandemir; kira, yakıt, elektrik, sarf malzemeleri ve personel giderleri başta olmak üzere ASM'lerin işletme maliyetlerinin hızla yükseldiğini kaydetti. Kandemir, "Aile sağlığı merkezlerinin işletme maliyetleri her geçen gün artarken, cari gider ödemeleri bu artışı karşılayamaz hale geliyor. Zaten ekonomik olarak zorlanan ASM'lerin üzerine bir de ek personel giderlerini karşılayamama riski ekleniyor. Bu koşullarda aile hekimlerinin merkezlerini sürdürülebilir biçimde işletmesi giderek zorlaşıyor" diye konuştu.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN DÜZENLEME TALEBİ

Yeni düzenlemenin eylül ayında ortaya çıkarabileceği sonuçlara dikkati çeken AHESEN Genel Başkanı Kandemir, şunları söyledi;

"Sağlık Bakanlığı'nın uygulama başlamadan önce aile hekimleri ve ASM çalışanlarını mağdur etmeyecek yeni bir düzenleme yapmasını talep ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'ndan beklentimiz, aile hekimlerini, ebeleri, hemşireleri ve tıbbi sekreterleri mağdur etmeyecek bir düzenlemenin acilen hayata geçirilmesidir. Aile sağlığı merkezlerinin sürdürülebilirliği yalnızca sağlık çalışanlarının çalışma koşulları açısından değil, vatandaşın birinci basamak sağlık hizmetine erişimi açısından da büyük önem taşıyor. Gerekli önlem alınmazsa binlerce sağlık çalışanının işsiz kalması ve ASM'lerde sunulan hizmet kalitesinin düşmesi riskiyle karşı karşıya kalabiliriz."

Kaynak: ANKA