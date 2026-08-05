10,3 Milyar TL Yaşlı ve Engelli Aylığı Hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ağustosa yönelik toplam 10,3 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak, aynı zamanda bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını belirtti.

Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Göktaş, hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini vurguladı.

Memur aylık katsayısındaki artıştan kaynaklanan Temmuz 2026 dönemine ait aylık farklarının, Ağustos 2026 dönemi aylıklarıyla birlikte ödeneceğini aktaran Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda 5,99 milyar lira yaşlı aylığı ve 4,36 milyar lira engelli aylığı olmak üzere ağustos ayına yönelik toplam 10,3 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerimizin hesaplarına artışlı bir şekilde yatırıyoruz. Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız."

Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA