Ağrı'nın Balık Gölü eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerini ağırlıyor

AĞRI - Türkiye'nin en yüksek rakımlı göllerinden biri olan Balık Gölü, nefes kesici manzarası ve doğal güzellikleri ile yerli ve yabancı turistleri cezbetmeye devam ediyor.

Son yıllarda artan popülerliği ile Ağrı'nın önemli turizm destinasyonlarından biri haline gelen Balık Gölü, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda sunduğu çeşitli aktivitelerle de ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Taşlıçay ilçesine bağlı Balık Gölü, 2 bin 241 rakımla Türkiye'nin en yüksek tatlı su gölü olma özelliğini taşıyor. 30 kilometrekarelik bir alana sahip olan göl, 37 metre derinliği ile de dikkat çekiyor. Volkanik bir set gölü olan Balık Gölü, kendine özgü endemik birçok bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapıyor. Gölde bulunan iki adadan biri olan küçük adada kadife ördekler kuluçkaya yatarken, gölde ise kırmızı benekli alabalık, siroz sazanı ve aynalı sazan gibi balık türleri yaşıyor. Balık Gölü çevresinde ise kartal, tavşan, şahin, keklik, tilki, martı, kurt, yaban ördeği, bıldırcın ve çulluk gibi hayvanlar gözlemlenebiliyor. Doğal güzellikleri ve zengin biyoçeşitliliği ile eko turizm için de ideal bir yer olan gölde tekne turları da düzenleniyor. Ziyaretçiler göl çevresinde trekking, kampçılık, doğa yürüyüşü ve bisiklet turları gibi aktiviteler yapabiliyor. Su sporları için de Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olan gölde kano, kürek sörfü ve balıkçılık gibi su sporları yapılabiliyor. Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölü özelliğini taşıyan eko turizme de müsait olan Balık Gölü, kendine özgü endemik birçok bitki ve hayvan türünü barındığını söyleyen İşletme sahibi Yakup Birlik, "Son 4 yıldır burada turizme yönelik işletmecilik yapmaya çalışıyorum. Burası 2 bin 241 Balık Gölü Türkiye'nin en yüksek tatlı gölünün bulunduğu Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Balık Gölü, burada yaz aylarında çok fazla rağbet görüyor, çünkü muhteşem bir doğası var. Doğal Alabalığımız var kırmızı benekli, siyah benekli Alabalığımız var, gölde Siroz Sazanı var, Aynalı sazanımız var. İnsanlar genelde Cumartesi, Pazarları, hafta içi ve hafta sonları buraya gelirler burada piknik yaparlar. Burada balık restorantımız var balık yerler gölde tekne turlarımız var. Adamız var 2 tane, ada ve yarım ada orada gider dolaşırlar. Burada Ağrı Dağı'na gelen yerli ve yabancı turistler, Ağrı Dağı'ndan indiklerinde, birer, ikişer gün kamp yaparlar burada gezerler buranın havasını alırlar. Bide Ağrı Dağı'na adapte olabilmek için çoğu gruplar, buraya gelir ve 2 gün burada kalırlar çünkü çünkü vücutları Ağrı Dağı'na çıkacakları yüksekliğe alınabilmesi için, doğası gördünüz gibi birşey söylememize gerek yok, bitki örtüsü olsun, balık çeşitleri olsun, havası olsun zaten yaz-kış 30 dereceyi geçmez. Sıcak bir iklimi yok buranın bütün yaz boyunca zaten burası serin. İnsanlar gelip burada kamp kurarlar, mangal yakarlar, burada insanlar kamelyayı kiraladıktan sonra dışarıdan getirilebilecek hiç bir şeyin yasağı yoktur" ifadelerini kullandı.