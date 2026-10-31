Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ağrı Eleşkirt'te 40 dekar alan üzerine kurulan Güneykaya Mesire Alanı açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı Eleşkirt'te 40 dekar alan üzerine kurulan Güneykaya Mesire Alanı açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı Eleşkirt'te 40 dekar alan üzerine kurulan Güneykaya Mesire Alanı, Vali Önder Bozkurt'un katıldığı programla açıldı. Alanda bisiklet yolu, paintball ve çocuk oyun alanları ile kamelyalar bulunuyor; Bozkurt, yanına kayak tesisi kurulması için planlamaların sürdüğünü söyledi.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirmesi amacıyla 40 dekar alan üzerine yapılan "Güneykaya Mesire Alanı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Ağrı Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi tarafından kurulan, içerisinde bisiklet yolu, paintball alanı, çocuk oyun alanları, açık ve kapalı kamelyaların yer aldığı "Güneykaya Mesire Alanı"nın açılışı için program düzenlendi.

İl Müftüsü İhsan İlhan'ın dua ettiği programda, Vali Önder Bozkurt, Eleşkirt Kaymakamı Ömer Saygılı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız ve beraberindekiler kurdele keserek mesire alanının açılışını yaptı.

Vali Bozkurt ve beraberindekiler alanda incelemelerde bulunarak sportif etkinlikler yapan öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Eleşkirt'e yakışır bir mesire alanını hayata geçirdiklerini söyledi.

Mesire alanının yanına kayak tesisinin kurulması ile ilgili planlamaların devam ettiğini belirten Bozkurt, şöyle konuştu:

"İnşallah hem mesire alanı hem kayak tesisi Eleşkirt'e değer katacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın yeşil şehir vizyonu kapsamında hayata geçirdiği birçok millet bahçesi, mesire alanları hakikaten vatandaşlarımızın her türlü türlü, kültürel, sosyal, sportif ihtiyaçlarına cevap veriyor. Güneykaya Mesire Alanı'mız da inşallah Eleşkirtli kardeşlerimize çok güzel bir değer katacaktır. Onlar için önemli bir buluşma noktası olacaktır. Sosyal bir yaşam alanı olacaktır."

Bozkurt, il genelinde kültür, spor, turizm, eğitim ve sağlık alanlarında birçok yatırımı hızlı bir şekilde hayata geçirme noktasında gece gündüz çaba sarf ettiklerini anlattı.

Mesire alanının 40 dekar alan üzerine kurulduğunu ifade eden Bozkurt, "Bu alan üzerinde yürüyüş parkları, bisiklet alanları, diğer sosyal donatılar, 60'a yakın kamelya var, bunların ondan fazlası kapalı, kış zamanlarında da kullanılabilecek şekilde ve yine çocuklarımız için birçok farklı çocuk oyun parkı ve alanları da bu tesisimizde bulunmaktadır." diye konuştu.

Kaynak: AA
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
ABD'den Ukrayna'ya 500 Patriot füzesi satışına onay! Zelenski'den kritik uyarı

Ukrayna'nın beklediği karar çıktı! Zelenski sevinemedi
59 gün sonra 720 metreden çıkarıldı! Batan geminin 2'nci kaptanı Rahmi Temel İzmir'de toprağa verildi

İlk seferiydi! 59 gün sonra denizin 720 metre dibinden çıkarıldı
20 yaşındaki Kumsal'dan kahreden haber! İki gün dayanabildi

20 yaşındaki Kumsal'dan kahreden haber! İki gün dayanabildi
Avcılar'da park yeri kavgasının ardından cip karşı gruptaki 3 kişiye çarptı! 5 şüpheli tutuklandı

Bıçaklı kavganın ardından cip 3 kişiye çarptı! O an kamerada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sökeli kovboy! Yaban domuzuna yaptıklarına bakın

Sökeli kovboy! Yabani hayvana yaptıklarına bakın
Ukrayna İHA'sının vurduğu RMS Team İstanbul Boğazı'ndan geçirildi! Gemi trafiği askıya alındı

Ukrayna'nın vurduğu gemi Boğaz'dan geçti! Görüntüler ürpertti
Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş aşkı belgelendi! İşte o görüntüler

Daha fazla saklamadılar! Günlerdir konuşulan aşk belgelendi
İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'ın ağabeyi de tutuklandı

İmamoğlu'nun tutuklu avukatının ağabeyi de tutuklandı
'Gazze ya da hiç': İsrail'e destek, ABD ara seçimlerinde gerilim noktası haline geldi

İsrail'e destek, ABD ara seçimlerinde gerilim noktası haline geldi
Efsaneler aynı masada! Herkes Aykut Kocaman'a odaklandı

Geceye damga vuran kare! Herkes aynı yorumu yapıyor

Fındıkta 'masa başı fiyat' şüphesi! 6 dev firmaya soruşturma

Fındıkta "masa başı fiyat" şüphesi! 6 dev firmaya soruşturma