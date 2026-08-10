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Balık Gölü Yaz Sıcağında Serinlik Cenneti

Balık Gölü Yaz Sıcağında Serinlik Cenneti
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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki yüksek rakımlı Balık Gölü, doğal güzellikleriyle her mevsim ziyaretçi çekiyor. Yaz sıcaklarından kaçanlar, gölde tekne gezintisi yapıp piknik yaparak serinliyor; çocuklar suda yüzüp salıncaklarda eğleniyor.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde yüksek rakımı ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Balık Gölü, yaz sıcaklarından bunalanların uğrak noktaları arasında yer alıyor.

İlçeye yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Balık Gölü, doğal güzellikleriyle her mevsim ziyaretçi çekiyor.

El değmemiş doğası, adaları, balık ve kuş türleriyle adından söz ettiren yüksek rakımlı Balık Gölü, kavurucu sıcaklar ve şehrin gürültüsünden bunalanların uğrak yeri haline geliyor.

Yaz ayları boyunca yoğunluğun yaşandığı Balık Gölü'ne gelenler, serin havada teknelerle gezintiye çıkıyor, doğada dinlenme fırsatı buluyor.

Vatandaşların sahilinde piknik yapıp dinlendiği gölde, çocuklar da suda yüzüp salıncaklarda eğleniyor.

Kaynak: AA
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