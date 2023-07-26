Ağrı'da Kayıp Uzman Çavuş Tarlada Ölü Bulundu

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınamayan uzman çavuş, bir tarlada ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınamayan uzman çavuş, bir tarlada ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Patnos'ta 4 gündür kayıp olarak aranan uzman çavuş E.T. (27), Patnos Barajı yakınlarında bulunan bir tarlada ölü bulundu. Ölüm sebebinin belirlenmesi için uzman çavuşun cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AĞRI