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Ağrı'da İki Ayrı Trafik Kazasında 15 Kişi Yaralandı

Ağrı'da İki Ayrı Trafik Kazasında 15 Kişi Yaralandı
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Ağrı'nın Hamur ve Eleşkirt ilçelerinde gerçekleşen iki ayrı trafik kazasında toplam 15 kişi yaralandı. İlk kazada bir araç şarampole yuvarlanırken, ikinci kazada iki otomobil çarpıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

AĞRI'nın Hamur ve Eleşkirt ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Ağrı'daki ilk kaza saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Kent merkezinden Hamur ilçesine gitmekte olan Mahmut T. (28) yönetimindeki 25 NB 296 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 54 ADG 067 plakalı hafif ticari araç, Yüzüncü Yıl Mahallesi Selahaddin Eyyubi Mesire alanı yakınlarında çarpıştı. Kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Yolun tek yönlü trafiğe kapatıldığı kazada yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çekiciler tarafından araçların kaza yerinden kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Eleşkirt ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen diğer kazada ise sürücüleri öğrenilemeyen 34 YS 3179 ve 06 DRC 143 plakalı 2 otomobil çarpıştı. Bir otomobilin ters döndüğü kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen yaralılar, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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