Ağrı'da HEM kursiyerleri kendi üretimlerini sergiledi - Haberler

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Ağrı'da HEM kursiyerleri kendi üretimlerini sergiledi

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
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Ağrı'da HEM kursiyerleri kendi üretimlerini sergiledi

Ağrı'da, halk eğitim merkezlerindeki (HEM) kursiyerlerin kurslarda yaptığı ürünler sergilendi.

Ağrı'da, halk eğitim merkezlerindeki (HEM) kursiyerlerin kurslarda yaptığı ürünler sergilendi.

Kentte, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı halk eğitim merkezlerindeki kursiyerlere yönelik, hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla "Hayat Boyu Öğrenme Şenliği' gerçekleştirildi.

Millet bahçesinde düzenlenen şenlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Halk oyunları gösterisiyle devam eden programda konuşan Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, bu kurslardaki temel hedeflerinin öğrenen bireyden, öğrenen topluma, öğrenen ve üreten Ağrı'ya dönüşümü sağlamak olduğunu söyledi.

Halk eğitim merkezlerinin bir şehrin kültür ve sanat damarları olduğunu belirten Kökrek, "İlimizde yaşayan vatandaşlarımızın tamamının hayatının bir yerinde bir halk eğitimi merkezi kursumuzla tanışmasını arzuluyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ağrı Valisi Osman Varol, beraberindekilerle kursiyerlerin il genelindeki HEM kurslarında yaptığı ürünlerinin halka sunulduğu serginin açılışını yaptı.

Varol ve beraberindekiler daha sonra stantları ziyaret etti.

Kursiyerlerle sohbet eden Varol, ürünleri inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Program öncesi Ağrı Halk Eğitim Merkezi önünden etkinliğin yapıldığı alana kortej yürüyüşü yapıldı.

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

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