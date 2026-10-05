Haberler

Ağrı'da hayırsever iş insanının yaptırdığı okul ve taziye evi törenle açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde Azad Medeni Kahraman İlkokulu ve Leyla Kahraman Kadın Taziye evinin açılışı gerçekleştirildi.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde Azad Medeni Kahraman İlkokulu ve Leyla Kahraman Kadın Taziye evinin açılışı gerçekleştirildi.

Eleşkirtli iş insanı Azad Medeni Kahraman'ın kendi adına yaptırdığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca donatımı yapılan okulun açılışı için program düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Kur'an-ı Kerim okundu.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, konuşmasında, yıl içinde tamamlanan 10 okuldan 2'sinin hayırseverlerce yapıldığını anımsattı.

Ülkenin eğitim seviyesinin yükselmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok büyük hizmetleri olduğunu belirten Bozkurt, şöyle konuştu:

"Özellikle Türkiye Yüzyılı vizyonunun en temel başlığı eğitimdir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi, eğitimdeki amacımız öğrencilerimizin, akıllarını ilimle, kalplerini değerlerimizle, yüreklerini vatan sevgisiyle yoğurmaktır. Bu bizim en önemli hedeflerimiz arasındadır. Bu hedefe giderken fiziki mekanların, özellikle okullarımızın taşıdığı değer çok çok önemlidir."

Bozkurt, derslik sayısında da önemli ilerlemeler kaydettiklerini, derslik başına düşen öğrenci sayılarının standartların üstünde olduğunu anlattı.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Bozkurt, "İnsanın ruhunun, ilme ihtiyacı var. İnsanın kendini yetiştirmeye ihtiyacı var. İnsanın, insanı kamil olma yolunda ilerlemeye ihtiyacı var." dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da konuşmasında okulun, merakın bilgiye, bilginin düşünceye, düşüncenin de üretime dönüştüğü yer olduğunu ifade etti.

Çocukların okullarda yalnızca ders görmeyeceğini, birlikte yaşamayı, sorumluluk almayı, sorgulamayı ve kendi ayakları üstünde durmayı öğreneceklerini vurgulayan Aksakal, şöyle devam etti:

"İşte bu nedenle biz eğitimi, bir ülkenin geleceğini belirleyen en temel mesele olarak görüyoruz. Bizim sizlerden beklentimiz sadece sınavlarda başarılı olmanız değildir. Düşünen, üreten, öz güvenli ve adalet duygusu güçlü bireyler olmanızdır. Cumhuriyetimizin bize bıraktığı en önemli miraslardan biri de budur."

Azad Medeni Kahraman ise konuşmasında okulun yanı sıra annesi adına köyünde taziye evi de yaptıklarını söyledi.

Vefayı, kalıcı eserlerle göstermeyi önemsediklerini dile getirerek Kahraman, "Eğitimle insanımızı güçlendirmek, paylaşarak, birlik ve beraberliğimizi büyütmek, üreterek bölgemizin geleceğini inşa etmeyi hedefliyoruz. Her birimizin hizmet anlayışının temeli de bu kapsamda olmalıdır." diye konuştu.

Vali Bozkurt ve beraberindekiler, duanın ardından açılışı yapılan okulu gezdi.

Programa, konuşmacıların yanı sıra Eleşkirt Kaymakamı Ömer Saygılı, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
'Güneşin Doğduğu Yer' dizisinde pes dedirten ahlaksız teklif

Türk dizisinde pes dedirten ahlaksız teklif
Canan Dağdeviren söyledi, Aziz Sancar hayranlıkla dinledi: Benim sadık yarim kara topraktır

Canan Dağdeviren söyledi, Aziz Sancar hayranlıkla dinledi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 çocuğu var, 5 dadı çalıştırıyor! Kim Kardashian sayıyı açıkladı

Kim Kardashian 4 çocuğu için bakın evinde kaç dadı çalıştırıyor
290 kilo olunca hayatını değiştirmeye karar verdi! Son hali inanılmaz

290 kilo olunca hayatını değiştirmeye karar verdi! Son hali inanılmaz
Yemen güçlerinin teslim olan Husileri zırhlı araçla ezdiği görüntüler ortaya çıktı

Teslim olanları zırhlı araçla ezdiler
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye'den tepki gecikmedi

İsrail sınırımızda kepçeleri çalıştırdı, Türkiye'den tepki gecikmedi
Galatasaray'ın 108 yaşındaki en kıdemli üyesi Ali Fuat Diriker hayatını kaybetti

Galatasaray'ın en kıdemli üyesiydi! 108 yaşında hayatını kaybetti
Cem TV ekranlara veda ediyor! Kapanma kararını duyurdular

21 yıllık televizyon kanalı kapanıyor! “Bu savaş bize çok zarar verdi”
Yasin Kol'un aylık geliri ortaya çıktı

İşte Yasin Kol'un aylık geliri!