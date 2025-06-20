Ağrı'da 2 Bin 129 Öğrenci Yeniden Okula Kazandırıldı

Ağrı'da, Vali Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç ve öğretmenlerin çabasıyla yeniden okula kazandırılan öğrenciler karne almanın mutluluğunu yaşadı.

Vali Mustafa Koç, eşi Neslihan Gül Koç ile çeşitli nedenlerden dolayı eğitimden geri kalan ve yapılan çalışmalarla yeniden okula kazandırılan öğrencilerden 5'ini temsili olarak makamında ağırladı.

Yakından ilgilendikleri öğrencilere hediyeler veren Koç çifti, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Vali Koç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Valilik koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Okulum Beni Bekler Projesi"nin eşi Neslihan Gül Koç'un himayesinde başarıyla yürütüldüğünü söyledi.

2024-2025 eğitim-öğretim sezonunda 2 bin 129 öğrencinin yeniden okula kazandırıldığını ve bunun çok önemli olduğunu ifade eden Koç, şöyle konuştu:

"Velilerimizin desteği, öğretmenlerimizin, okul idarecilerimizin üstün gayreti ve çabasıyla, çocuklarımızın eğitim öğretime devam etmemelerinin önündeki engelleri kaldırarak, onları hayal ettikleri geleceğe ve mesleklere ulaşabilmeleri için ait oldukları okullara kazandırdık."

Öğrencilerin hak ettikleri eğitimi en iyi şekilde alarak devlete, millete hizmet edeceğini belirten Koç, "Halen okula devam etmeyen yavrularımız var. Biz bu çocukları kendi evladımızdan ayrı görmüyoruz. Bu yavrularımızın eğitim öğretim hakkından yararlanmamaları hakikaten bizi çok üzüyor. Bizim buna tahammülümüz yok. Son bir öğrencimiz okula devam edinceye kadar, biz bu çalışmamızı devam ettireceğiz." diye konuştu.

"Kız öğrencilerin okula devam oranının yüksek olması bizi mutlu ediyor"

Okula kazandırılan öğrencilerden 1658'inin doğrudan örgün eğitime, 471'inin ise açık öğretim okulları ve meslek eğitim merkezleri bünyesine kazandırıldığını anlatan Koç, "Ama burada asıl önemli olan, geçen yıla göre devamsızlık oranında ilimizde yüzde 15 oranında bir azalma var. Bu azalmanın da yüzde 10'u erkeklerde, yüzde 20'si ise kız öğrencilerde. Kız öğrencilerimizin okula devam oranının yüksek olması hakikaten bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Neslihan Gül Koç ise öğretmenlerle aileleri ziyaret edip, sıkıntıları çözüme kavuşturup çocukları okula kazandırdıklarından bahsetti.

Her çocuğu kendi evlatları gibi gördüklerini dile getiren Koç, "Bu kadar başarılı olmalarından dolayı da gurur duyuyoruz, çok mutluyuz. Bir kişinin bile okula devam etmesi çok güzelken 2 bin 129 kişinin devam etmesi çok güzel. Çocukların hedeflerinin olması çok güzel. Psikolog olmak isteyenler var, doktor olmak isteyenler var." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek de programda hazır bulundu.