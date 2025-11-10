Haberler

Ağrı'da 1094 Düzensiz Göçmenin Girişi Engellendi

Ağrı'da 1094 Düzensiz Göçmenin Girişi Engellendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı Valisi Mustafa Koç, ekim ayında hudut birlikleri tarafından 1094 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiğini ve terör, uyuşturucu gibi asayiş sorunlarıyla mücadelenin sürdüğünü açıkladı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, hudut birliklerinin çalışmaları sonucunda ekim ayında 1094 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiğini bildirdi.

Vali Koç başkanlığında, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper ve İl Emniyet Müdürü Göksel Önder'in katılımıyla Valilikte ekim ayı "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Vali Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, terör, uyuşturucu, kaçakçılık ve her türlü asayiş sorunuyla mücadelenin taviz verilmeden sürdürüldüğünü söyledi.

Terör örgütlerine yönelik 93 operasyon düzenlendiğini, gözaltına alınan 3 şüpheliden birinin tutuklandığını belirten Koç, "FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C gibi örgütlere yönelik ise 4 operasyon gerçekleştirilmiş olup, bu operasyonlarda 3 şahıs gözaltına alınmıştır." dedi.

Koç, ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik çalışmalarda 21 silahın ele geçirildiğini, 42 kişi hakkında adli işlem yapıldığını anlattı.

13 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiğini, 41 uyuşturucu olayına da müdahale edildiğini aktaran Koç, "Bu çalışmalar neticesinde 22 kişi hakkında adli işlem yapılmış, şahıslardan 17'si tutuklanmış, 4 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır." diye konuştu.

Koç, hudut birlikleri ile emniyet ve jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 817 kilogram metamfetamin ve 1 ton 880 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildiğini aktardı.

Zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım'da başlayacağını, vatandaşların can ve mal güvenliği için kış lastiklerini zamanında takmalarının büyük önem taşıdığını dile getiren Koç, şunları kaydetti:

"23 göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti operasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlarda 13 şahıs tutuklanmış, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 9 araca el konulmuştur. Hudut birliklerimiz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 1094 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. Bunlara ek olarak, ilimizde 4 adet mobil göç noktası bulunmakta olup, 15 bin 109 kişiye kimlik denetimi yapılmış ve 113 düzensiz göçmen tespit edilmiştir."

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı

Süper Lig'de deprem! Kulüp başkanı, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı
Bahis oynadığı belirtilen 1024 futbolcuyu bekleyen ceza belli oldu

Bahis oynadığı belirtilen futbolcuları bekleyen ceza belli oldu
Beyaz Saray'da bir ilk! Donald Trump ile Suriye lideri Şara bir araya geldi

Bir ilk gerçekleşti! Kritik zirve için Beyaz Saray'da
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Saçını çekip, çantayla vurdu! Sokak ortasında kadına şiddet kameralara yansıdı

Sokak ortasında kadına şiddet kameralarda
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı! Polis memuru sırra kadem bastı

Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı! Polis memuru sırra kadem bastı
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

Günler sonra ortaya çıkan görüntüye tepki yağıyor
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.