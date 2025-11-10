Ağrı'da 1094 Düzensiz Göçmenin Girişi Engellendi

Ağrı Valisi Mustafa Koç, hudut birliklerinin çalışmaları sonucunda ekim ayında 1094 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiğini bildirdi.

Vali Koç başkanlığında, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper ve İl Emniyet Müdürü Göksel Önder'in katılımıyla Valilikte ekim ayı "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Vali Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, terör, uyuşturucu, kaçakçılık ve her türlü asayiş sorunuyla mücadelenin taviz verilmeden sürdürüldüğünü söyledi.

Terör örgütlerine yönelik 93 operasyon düzenlendiğini, gözaltına alınan 3 şüpheliden birinin tutuklandığını belirten Koç, "FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C gibi örgütlere yönelik ise 4 operasyon gerçekleştirilmiş olup, bu operasyonlarda 3 şahıs gözaltına alınmıştır." dedi.

Koç, ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik çalışmalarda 21 silahın ele geçirildiğini, 42 kişi hakkında adli işlem yapıldığını anlattı.

13 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiğini, 41 uyuşturucu olayına da müdahale edildiğini aktaran Koç, "Bu çalışmalar neticesinde 22 kişi hakkında adli işlem yapılmış, şahıslardan 17'si tutuklanmış, 4 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır." diye konuştu.

Koç, hudut birlikleri ile emniyet ve jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 817 kilogram metamfetamin ve 1 ton 880 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildiğini aktardı.

Zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım'da başlayacağını, vatandaşların can ve mal güvenliği için kış lastiklerini zamanında takmalarının büyük önem taşıdığını dile getiren Koç, şunları kaydetti:

"23 göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti operasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlarda 13 şahıs tutuklanmış, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 9 araca el konulmuştur. Hudut birliklerimiz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 1094 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. Bunlara ek olarak, ilimizde 4 adet mobil göç noktası bulunmakta olup, 15 bin 109 kişiye kimlik denetimi yapılmış ve 113 düzensiz göçmen tespit edilmiştir."