Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti

Futbolda deprem yaratan maçın ardından ilk istifa
Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçime katılmama kararı aldı

Mansur Yavaş gemileri yaktı
Trump skandal açıklamalara devam ediyor: Gazze'yi büyük bir gayrimenkul sitesi olarak düşünün

Skandal Gazze çıkışını bir adım öteye taşıdı
Genel kurulda büyük kavga! Başkanın maaşı 120 bin TL'den 60 bin TL'ye düşürüldü

Başkanın maaşı 120 bin TL'den 60 bin TL'ye düşürüldü

Ağrı, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta Dondurucu Soğuk Etkili Oluyor

Ağrı, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta Dondurucu Soğuk Etkili Oluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ağrı, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta dondurucu soğuklar nedeniyle nehir, dereler ve şelaleler buzla kaplandı. Hava sıcaklığının eksi 17 dereceye düştüğü Ağrı'da vatandaşlar önlemler alırken, diğer illerde de buzlanma ve kırağı oluştu.

Ağrı, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta, dondurucu soğukların etkisiyle nehir, dereler ve şelaleler buz tuttu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 17 derece ölçüldüğü Ağrı'da, nehir ve derelerin yüzeyi buzla kaplandı.

Ev ve iş yeri camlarının donduğu kentte, vatandaşlar araçlarının üstüne battaniye serdi.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.

Kentte soğuk nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Çatılarda buz sarkıtı oluştu, ağaçları kırağı kapladı.

Tunceli

Tunceli'de de soğuk hava nedeniyle dağların zirveleri sis bulutlarıyla kaplandı.

Kentin Munzur ve Pülümür vadilerindeki dereler ile şelaleler buz tuttu.

Su kıyılarında bulunan bazı ağaçlarda kırağı oluştu.

Kars

Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Soğuk havanın etkisiyle sulak alanlar buzla kaplandı, araçların camları buz tuttu.

Sarıkamış ilçesinde de soğuklar nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, ağaçlar, bitkiler kırağıyla kaplandı, ev, iş yeri ve araçların camları buz tuttu.

Soğuk nedeniyle çalışmayan araçlar takviye ile çalıştırıldı.

Vatandaşlardan Kadir Akkaya kar yağışının ardından soğukların başladığını belirterek,"Aşırı derecede soğuk var, dün arabayı çalıştırdım, bugün çalışmıyor." dedi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
img

Mourinho'dan olay yaratacak Galatasaray paylaşımı!
img

Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışan ahlaksızlara tarihi ceza
img

Talihsiz kadın, düğünde dans ettiği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı

Kocasının yasak aşkını anbean kaydetti, başına gelmeyen kalmadı
Maçın tatil edilmesine neden olan penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti

Maçın tatil edilmesine neden olan penaltı kararı doğru mu?
Olaylı maçın hakemi Oğuzhan Çakır için bomba iddia

Olaylı maçın hakemi Oğuzhan Çakır hakkında bomba iddia
Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi

O Ses Türkiye'de kıskançlık krizi
Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü

Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza

Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışan ahlaksızlara tarihi ceza

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.