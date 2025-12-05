Haberler

Viyana'da düzenlenen AGİT 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı sona erdi

Viyana'da düzenlenen AGİT 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı sona erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avusturya'nın Viyana kentinde gerçekleştirilen AGİT'in 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda dünya genelindeki güvenlik meseleleri ele alındı. Toplantıda Ukrayna, Gazze ve Azerbaycan-Ermenistan barış anlaşması konuları ön plandaydı. AGİT'in daha etkin olması için reform ihtiyacı vurgulandı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı sona erdi.

Viyana'daki Hofburg Sarayı'nda düzenlenen toplantıya, çoğu Dışişleri Bakanı düzeyinde 57 AGİT üyesi ile 11 işbirliği ortağı ülke katıldı.

İki gün süren toplantıda her ülke temsilcisi, 5'er dakikalık konuşma yaptı.

Toplantıda, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi, Gazze'deki soykırım, Azerbaycan ile Ermenistan arasında paraflanan barış anlaşması dahil dünya genelinde yaşanan birçok güvenlik meselesi ele alındı.

AGİT'in güncel güvenlik meselelerinde daha aktif rol alabileceği belirtilen toplantıda, teşkilatın gelecek meselelere daha hızlı ve etkili yanıt verebilmesi için reformdan geçmesi gerektiği ifade edildi.

Toplantıda ayrıca, AGİT'in çatışmaların çözümünde diyaloğun sürdürülmesi konusunda önemli platform özelliği taşıdığı vurgulandı.

Toplantı marjında ise ülke temsilcileri birçok ikili görüşme gerçekleştirdi.

"Hepimiz Ukrayna'da adil, hakkaniyetli ve kalıcı barış için çalışıyoruz"

Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında, AGİT Dönem Başkanı Finlandiya'nın Dışişleri Bakan Yardımcısı Pasi Rajala ve AGİT Çatışma Önleme Merkezi Direktörü Kate Fearon, ortak basın toplantısı düzenledi.

Rajala, üye ülkelerin büyük çoğunluğunun, Ukrayna'ya destek vermeye devam edilmesi ve Rusya'nın eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiğini vurguladığını aktardı.

Konseyin, ABD'nin Rusya ve Ukrayna ile yaptığı arabuluculuk çabalarını takdir ettiğini dile getiren Rajala, "Ve şunu vurgulamak isterim ki hepimiz Ukrayna'da barış istiyoruz ve hepimiz Ukrayna'da adil, hakkaniyetli ve kalıcı barış için çalışıyoruz." dedi.

Rajala, dönem başkanı olarak Finlandiya'nın, Ukrayna'da olası ateşkes için acil durum planlamasına 2024'te başladığını ve AGİT'in katkıda bulunmak için iyi hazırlandığını kaydetti.

"Bu diplomasinin gücünü gösteriyor"

Fearon ise AGİT'in Avrupa'daki güvenlik konularında açık ve kapsayıcı diplomasi için tasarlanmış tek "forum" olduğuna değinerek, zor ama önemli bir yıl olduğunu söyledi.

Kate Fearon, "Ermenistan ve Azerbaycan, onlarca yıllık savaşın ardından büyük ilerleme kaydetti ve barış anlaşmasını parafladı. Bu diplomasinin gücünü gösteriyor." diye konuştu.

AGİT Dönem Başkanlığı Finlandiya'nın ardından İsviçre'ye geçti. İsviçre 2026'ın başından itibaren dönem başkanlığını yürütecek.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
Talep kabul edildi, Rojin'in telefonu incelenmek üzere İspanya'ya gidiyor

Rojin'in ölümünde sır perdesini aralayacak talep kabul edildi
ABD, Gazze’de Türk askeri görmek istiyor! Netanyahu'ya da tavsiyeleri var

ABD, Gazze'de Türk askerinde ısrarcı! Netanyahu'ya da tavsiyeleri var
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bıçakla dehşet saçan 2 kız kardeş basın mensuplarına saldırdı

Şehri ayağa kaldırdıkları yetmedi, basın mensuplarına saldırdılar
Mezarlıkta esrarengiz taş! Nerden geldiği bilinmiyor, rivayetler tüyler ürpertiyor

Esrarengiz taş! Nasıl geldiği bilinmiyor, rivayetler tüyler ürpertiyor
Resmi açıklama: Fenerbahçe'de rekor kırıldı

Resmi açıklama yapıldı: Fenerbahçe'de rekor kırıldı
Kuzen tartışması kanlı bitti

Kuzen tartışması kanlı bitti
Bıçakla dehşet saçan 2 kız kardeş basın mensuplarına saldırdı

Şehri ayağa kaldırdıkları yetmedi, basın mensuplarına saldırdılar
Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 6 yıldız isim forma giyemeyecek

6 yıldız isim kupada oynanacak derbide olmayacak! İşte nedeni
Adnan'ı kümese atan yenge ve amca neler yapmış neler! 3 kardeşin dramı yürek dağladı

Vicdanınız kurusun! Adnan'ı kümese atan amca neler yapmış neler
Bahis skandalına karışanlar şimdi yandı! 56. madde devreye giriyor

Bahis skandalına karışanlar şimdi yandı! 56. madde devreye giriyor
Kamuda yönetici ve uzman personele 30 bin liralık seyyanen zam telifi geri çekildi

Tartışma yaratan zam teklifi resmen geri çekildi
Dünyaca ünlü milyarderlerin yüzleri robot köpeklere monte edildi

Bu sergi olay oldu: Robot köpekleri görenler gözlerine inanamadı
UEFA'dan Jhon Duran'a men

Jhon Duran'a ceza! Birbirinden zorlu maçlarda forma giyemeyecek
Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı: Hareket edemiyor, konuşamıyor

Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı
Bahis soruşturmasını başlatan maç! 4 kişi bedelini ödeyecek

Bahis soruşturmasını başlatan maç! 4 kişi bedelini ödeyecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.