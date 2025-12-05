Viyana'da düzenlenen AGİT 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı sona erdi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı sona erdi.

Viyana'daki Hofburg Sarayı'nda düzenlenen toplantıya, çoğu Dışişleri Bakanı düzeyinde 57 AGİT üyesi ile 11 işbirliği ortağı ülke katıldı.

İki gün süren toplantıda her ülke temsilcisi, 5'er dakikalık konuşma yaptı.

Toplantıda, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi, Gazze'deki soykırım, Azerbaycan ile Ermenistan arasında paraflanan barış anlaşması dahil dünya genelinde yaşanan birçok güvenlik meselesi ele alındı.

AGİT'in güncel güvenlik meselelerinde daha aktif rol alabileceği belirtilen toplantıda, teşkilatın gelecek meselelere daha hızlı ve etkili yanıt verebilmesi için reformdan geçmesi gerektiği ifade edildi.

Toplantıda ayrıca, AGİT'in çatışmaların çözümünde diyaloğun sürdürülmesi konusunda önemli platform özelliği taşıdığı vurgulandı.

Toplantı marjında ise ülke temsilcileri birçok ikili görüşme gerçekleştirdi.

"Hepimiz Ukrayna'da adil, hakkaniyetli ve kalıcı barış için çalışıyoruz"

Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında, AGİT Dönem Başkanı Finlandiya'nın Dışişleri Bakan Yardımcısı Pasi Rajala ve AGİT Çatışma Önleme Merkezi Direktörü Kate Fearon, ortak basın toplantısı düzenledi.

Rajala, üye ülkelerin büyük çoğunluğunun, Ukrayna'ya destek vermeye devam edilmesi ve Rusya'nın eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiğini vurguladığını aktardı.

Konseyin, ABD'nin Rusya ve Ukrayna ile yaptığı arabuluculuk çabalarını takdir ettiğini dile getiren Rajala, "Ve şunu vurgulamak isterim ki hepimiz Ukrayna'da barış istiyoruz ve hepimiz Ukrayna'da adil, hakkaniyetli ve kalıcı barış için çalışıyoruz." dedi.

Rajala, dönem başkanı olarak Finlandiya'nın, Ukrayna'da olası ateşkes için acil durum planlamasına 2024'te başladığını ve AGİT'in katkıda bulunmak için iyi hazırlandığını kaydetti.

"Bu diplomasinin gücünü gösteriyor"

Fearon ise AGİT'in Avrupa'daki güvenlik konularında açık ve kapsayıcı diplomasi için tasarlanmış tek "forum" olduğuna değinerek, zor ama önemli bir yıl olduğunu söyledi.

Kate Fearon, "Ermenistan ve Azerbaycan, onlarca yıllık savaşın ardından büyük ilerleme kaydetti ve barış anlaşmasını parafladı. Bu diplomasinin gücünü gösteriyor." diye konuştu.

AGİT Dönem Başkanlığı Finlandiya'nın ardından İsviçre'ye geçti. İsviçre 2026'ın başından itibaren dönem başkanlığını yürütecek.