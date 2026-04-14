Ağıralioğlu'ndan Şanlıurfa'daki Okulda Silahlı Saldırıya İlişkin Açıklama: "Bir Çocuğu Okula Silahla Döndürecek Kadar Neyi Kaybettik?"

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisedeki silahlı saldırıya ilişkin, "Şimdi soralım: Bir çocuğu okula silahla döndürecek kadar neyi kaybettik? Biz nerede eksildik? Ailede mi, okulda mı, adalette mi, umutta mı? Çocuklarımızın sokakta, okulda güvende olduğu bir Türkiye; gündelik tartışmaların üzerinde tüm siyasetin ana gündemi olmalıdır" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisedeki silahlı saldırıya ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa Siverek'te bir lisede, 19 yaşındaki eski bir öğrenci okula girip pompalı tüfekle ateş açıyor. 16 evladımız yaralandı. Şimdi soralım: Bir çocuğu okula silahla döndürecek kadar neyi kaybettik? Biz nerede eksildik? Ailede mi, okulda mı, adalette mi, umutta mı? Çocuklarımızın sokakta, okulda güvende olduğu bir Türkiye; gündelik tartışmaların üzerinde tüm siyasetin ana gündemi olmalıdır."

Anahtar Parti sosyal medya hesabından ise, "Şanlıurfa'da bir okulda yaşanan silahlı saldırı hepimizi üzmüştür. Yaralanan öğrencilerimize acil şifalar diliyor, ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Çocuklarımızın güvenliği her şeyin üzerindedir..." açıklaması yapıldı.

Kaynak: ANKA