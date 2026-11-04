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Ağıralioğlu'ndan Öcalan'ın yeni çalışma alanına tepki: "Utanmadan ev ayarlamışsınız"

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Ağıralioğlu'ndan Öcalan'ın yeni çalışma alanına tepki: 'Utanmadan ev ayarlamışsınız' Haber Videosunu İzle
Ağıralioğlu'ndan Öcalan'ın yeni çalışma alanına tepki: 'Utanmadan ev ayarlamışsınız'
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın, İmralı'da hazırlanan yeni bir yapıda çalışmalarını sürdürecek olmasına ilişkin, "Böyle hassasiyet göstermişlerin memleketinde hayatımıza düşürdüğünüz fakirlikten utanmadan, çocuklarımızın hissesine düşürdüğünüz işsizlikten utanmadan şimdi ev ayarlamışsınız" dedi.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı'da hazırlanan yeni bir yapıda çalışmalarını sürdürecek olmasına ilişkin, "Böyle hassasiyet göstermişlerin memleketinde hayatımıza düşürdüğünüz fakirlikten utanmadan, çocuklarımızın hissesine düşürdüğünüz işsizlikten utanmadan şimdi ev ayarlamışsınız" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı'da hazırlanan yeni yapıda çalışmalarını sürdürecek olmasına ilişkin, Samsun'da yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu kadar derdin üstüne bir de ajanslar kulaklarımıza bir haber düşürdüler. Çocuklarımızın katili, 42 yıldır bağrımıza bir hançer olarak saplanmış bir cani, bir terörist evine, konutuna geçmiş diyorlar. Gelirken bir şehit ailesine uğradım. Evlatlarının, torunlarının, babalarının hatıralarıyla büyümesini istedikleri için dedeleri, çocuklarının şehit oldukları elbiseleri, kokuları üstlerinde yıkamaya imtina ettikleri elbiseleri, cam fanusların içinde koruyorlar ki, vatan sevgisi babalarının sevgisiyle birleşmiş, o şehit kokularını, babalarının kokularına alarak büyütsünler diye. Böyle hassasiyet göstermişlerin memleketinde hayatımıza düşürdüğünüz fakirlikten utanmadan, çocuklarımızın hissesine düşürdüğünüz işsizlikten utanmadan şimdi ev ayarlamışsınız."

Kaynak: ANKA
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