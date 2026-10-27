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Ağıralioğlu, Antalya Kepez'deki hortumda ölen 4 işçi için başsağlığı diledi

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Ağıralioğlu, Antalya Kepez'deki hortumda ölen 4 işçi için başsağlığı diledi
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Antalya Kepez'deki inşaat alanında çıkan hortumda ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybetmesi ve 1 kişinin yaralanması üzerine başsağlığı ve şifa dileğinde bulundu. Olayda 2 konteyner parçalandı, kule vinci devrildi.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Antalya Kepez'de meydana gelen hortum felaketinde hayatını kaybeden işçilere rahmet, yaralı işçiye ise şifalar diledi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde inşaat alanında çıkan hortumda 2 konteyner parçalandı, kule vinci devrildi. Olayda ilk belirlemelere göre, 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı işçimize ise acil şifalar diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun."

Kaynak: ANKA
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