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Ağın'da İlköğretim Haftası kutlandı

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Ağın'da İlköğretim Haftası kutlandı
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Elazığ'ın Ağın ilçesinde "İlköğretim Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde "İlköğretim Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Reşat Cengiz ve okul müdürleri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ağın Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Kültür ve Kongre Merkezinde devam eden programda İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cengiz, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Öğrencilerin şiir okuduğu programda çeşitli gösteriler sunuldu, koro sahne aldı.

4. sınıf öğrencileri, bu yıl okula başlayan birinci sınıf öğrencilerine hediyeler verdi.

Programa, Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar, kurumların temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA
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